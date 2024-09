The Strokes lieten al wat liedjes los en nu is dan de EP in zijn geheel te streamen. De release heeft de titel Future Present Past gekregen en als je de EP opzet snap je ook precies waarom. Zo klinkt Threat of Joy als fucking fantastische old school Strokes en Moretti gooit op het einde nog even Oblivius in de remix. Ga naar de website voor een eerste luisterbeurt of stream hem hieronder via Spotify.