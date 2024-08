Door al die Netflix-concurrenten neemt piraterij juist weer toe

Volgens een nieuw onderzoek stijgt het gebruik van BitTorrent voor het eerst in jaren weer en neemt piraterij in z’n algemeenheid ook weer toe. De boosdoener: steeds meer exclusieve content die abonnees dwingt om te kiezen tussen een groot aantal streamingdiensten.

Het nieuwe Global Internet Phenomena -rapport van Sandvine biedt een interessant kijkje in hoe mensen video’s consumeren en hoe ze internetten. Zo valt er te lezen dat meer dan 50 procent van het internetverkeer tegenwoordig versleuteld is, dat video goed is voor 58 procent van al het wereldwijde internetverkeer en Netflix alleen al 15 procent van alle data die van het internet worden getrokken opslurpt.

Maar er ligt nog iets anders interessants begraven in dat rapport: na jaren van gestage afname groeit het gebruik van BitTorrent weer.

Volgens Sandvine is filesharing goed voor 3 procent van de wereldwijde downstream- en 22 procent van het upstream-verkeer. En weer 97 procent daarvan is BitTorrent-verkeer. Hoewel BitTorrent vaak wordt gebruikt om gewone bestanden te verspreiden, blijft het de ideale manier om auteursrechtelijk beschermde inhoud te delen. Tegenwoordig is het ook nog eens veel makkelijker met een media-pc met Kodi en de juiste plug-ins.

In 2011 meldde Sandvine dat BitTorrent verantwoordelijk was voor 52,01 procent van het upstream-verkeer op vaste breedbandnetwerken in Noord-Amerika. In 2015 was het upstream-aandeel van BitTorrent gedaald naar 26,83 procent. Dat kwam voornamelijk doordat streaming-alternatieven voor piraterij steeds beter en goedkoper werden.



Sandvine merkt op dat de trend zich nu heeft omgedraaid en BitTorrent langzaam weer een groter aandeel van het wereldwijde internetverkeer opsnoept. Dat is vooral zo in het Midden-Oosten, Europa en Afrika, waar BitTorrent nu goed is voor 32 procent van al het upstream-verkeer.

Een belangrijke reden voor de stijgende populariteit van BitTorrent? Vervelende exclusieve deals voor streamingrechten.

“Er wordt meer ‘exclusieve’ content dan ooit geproduceerd die alleen maar beschikbaar is op één enkele streaming- of uitzenddienst – denk aan Game of Thrones van HBO, House of Cards van Netflix, The Handmaid’s Tale van Hulu of Mocro Maffia van ,” schrijft Cam Cullen van Sandvine in een blog.

“Het is voor consumenten verschrikkelijk duur om toegang te krijgen tot al deze diensten, dus abonneren ze zich op een of twee en piraten de rest,” schrijft Cullen.

Naarmate meer en meer bedrijven zich in de streaming-race mengen, wordt steeds meer ‘must have’-content in steeds meer verschillende exclusiviteitssilo’s gepropt.

Zo gaat Disney binnenkort het grootste deel van zijn films en series van Netflix halen, omdat het dit jaar nog met een eigen streamingdienst komt. Volgens onderzoek zal vrijwel elk groot mediabedrijf tegen 2022 een eigen streamingdienst hebben gelanceerd. En deze bedrijven kiezen er steeds vaker voor om hun eigen content exclusief te houden om zo meer abonnees te generen.

Aan de ene kant is dat logisch. Talloze streamingproviders winnen tegenwoordig prijzen voor de originele exclusieve content die ze zelf ontwikkelen in een poging de kosten voor contentlicenties te verlagen. Hoe beter en exclusiever de content, hoe meer abonnees je naar je streamingdienst kunt lokken.

Het probleem is dat mensen maar zoveel te besteden hebben en de alsmaar groeiende waslijst van diensten waar gebruikers zich op moeten abonneren om hun favoriete films en series te volgen niet alleen steeds verwarrender wordt, maar ook steeds onbetaalbaarder. En dat is vooral buiten de Verenigde Staten een probleem, omdat hier geografische beperkingen de toegang tot populaire Amerikaanse films en series belemmert. Als gevolg hiervan krabbelen mensen langzaam terug naar piraterij.

Houd er wel even rekening mee dat BitTorrent-gebruiksaantallen waarschijnlijk nog wel iets hoger liggen dan wat Sandvine schat. Veel mensen verbergen hun BitTorrent-verkeer namelijk achter proxy’s en VPN’s om niet alleen de nieuwsgierige ogen van hun internetproviders te ontwijken, maar ook om auteursrechttrollen en gigantische rechtszaken te vermijden.

De industrie heeft jarenlang geprobeerd om piraterij te bestrijden met grof geschut en allerlei rechtszaken, om er uiteindelijk toch achter te komen dat oplossing lag in goedkope, kwalitatieve streamingdiensten. Veel mensen stapten over op deze diensten omdat ze naast een stuk goedkoper, ook een flexibeler alternatief voor de traditionele kabel zijn.

Maar als de industrie niet voorzichtig is, zouden ze een groot deel van hun nieuwe publiek kunnen verliezen aan piraterij door de toegang tot juist die content waar mensen naar op zoek zijn te duur en te omslachtig te maken.

