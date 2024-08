‘Stripped’ van Christina is 15 jaar oud en er is nog steeds geen gelijkheid tussen man en vrouw

Zeg wat je wil over de geile dansjes en geoliede lichamen in de clip van Dirrty, maar Christina Aguilera’s album Stripped gaat verder dan een clichéplaat van een kindster die de wereld wil laten zien dat ze volwassen is geworden. De plaat die de zangeres op 21-jarige leeftijd maakte en 15 jaar geleden uitkwam, vertelt op een genuanceerde manier over de seksuele verlangens van een vrouw, maar ook over de dubbele maatstaven daarachter.

Het album was een commercieel succes: Stripped is vier keer platina gegaan in Amerika en staat op de derde plaats van meest verkochte albums van de jaren nul in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast was het ook nog eens drie keer genomineerd voor een Grammy en won de track Beautiful zelfs een award voor ‘Best Female Vocal Performance’. Maar helaas, ondanks al deze successen moet er in 2017 nog flink worden gewerkt aan de problemen die het album bespreekt. Tegenwoordig staan rechten, seksualiteit en veiligheid voor vrouwen nog altijd onder vuur.

Videos by VICE

Laten we beginnen met de sekspraat van het album. In Can’t Hold Us Down gaat Christina de discussie met een gestrekt been aan. In de clip straalt ze seksualiteit uit met haar hotpants en maakt ze korte metten met de aanname dat vrouwelijke popsterren maagdelijk moeten zijn. Deze single met Lil’ Kim gaat over de seksistische dubbele maatstaf binnen de maatschappij en muziekindustrie. Vrouwen moeten hun seksualiteit bedwingen omdat mannenego’s hier niet tegen kunnen, of zoals Christina zingt: “If you look back in history / it’s a common double standard of society/ The guy gets all the glory the more he can score / While the girl can do the same yet you call her a whore.”

Dit is natuurlijk feminisme voor dummies, maar het is alsnog een concept dat een hoop mannen en vrouwen vandaag niet helemaal lijken te begrijpen. Vorige maand werd Rita Ora nog beschuldigd van een seksverslaving geven aan X Factor-zanger James, en Harvey Weinsteins slachtoffers krijgen de schuld voor wat hen is overkomen omdat ze zichzelf te sexy hadden aangekleed in zijn buurt. In Amerika vindt tien procent van de bevolking dat een vrouw überhaupt geen condoom bij zich zou moeten dragen.

In de clip van Can’t Hold Us Down zijn vrouwen gecast als personen die houden van seks, in plaats van passieve ontvangers. In Dirrty rapt en zingt Christina bijvoorbeeld over zweten en grinden in de club. Preutse volwassenen en conservatieve media vielen hier vervolgens over, omdat ze waarschijnlijk het genot van geil zijn al een lange tijd vergeten waren. Infatuation is een Latin-achtig nummer met daarin een ode aan een knappe maar gevaarlijke man, terwijl het lied Loving Me 4 Me over de seksuele kant van intimiteit vertelt.

De seksuele context op Stripped is voor vrouwen geschreven – het album heeft als doel dat het vrouwelijke verlangen binnen en buiten de slaapkamer gehoord wordt. Heteroseks wordt nog steeds vooral gezien als iets waar mannen een orgasme uit weten te halen, en daarom zijn de thema’s op deze plaat nog steeds relevant. Uit een Brits onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen vaak aan anale seks deelnemen die ze pijnlijk vinden, terwijl seks op z’n minst leuk zou moeten zijn voor alle betrokken partijen.

Stripped laat meerdere kanten van de vrouwelijke stem horen. Can’t Hold Us Down is hier heel direct in: “This is for my girls all around the world/ Who have come across a man that don’t respect your worth/ Thinkin’ all women should be seen and not heard/ So what do we do girls, shout out loud”. Het is bijna alsof Aguilera al heel lang voor het werkelijk gebeurde, inspeelde op het twittergeweld waarin vrouwen worden bedreigd met verkrachting en de dood.

Hoewel een aanzienlijk deel van het album gaat over de invloed van mannen op Christina’s gemoedstoestand, speelt woede en frustratie ook een grote rol. Beautiful is een prachtige ode aan eigenwaarde en zelfrespect. Fighter is een poprocknummer waarin Christina vertelt dat je als vrouw niet even goed hoeft te zijn als een man, maar juist beter. In een wereld waarin er slechts vijf landen zijn waar het salarisverschil tussen mannen en vrouwen minder is dan 20% is dat nog steeds nodig.

Christina wil dat alle vrouwen uit volle borst meezingen met het derde deel van haar album, dat bestaat uit drie epische ballads. Dit zijn tijdloze meesterwerkjes – Cruz, Soar en The Voice Within gaan allemaal over het gebruiken van je innerlijke kracht om aan verdriet en onzekerheid te ontsnappen. Het is belangrijk dat het hebben van eigenwaarde zo’n grote rol speelt, want 78% van de vrouwen zeggen dat ze nauwelijks fouten durven te maken of misstappen toegeven.

Natuurlijk is Stripped niet de oplossing voor alle problemen van vrouwen, en er staan wel degelijk een aantal minder goede dingen op. In Make Over verwerpt Christina bijvoorbeeld het westerse schoonheidsideaal, terwijl de zangeres zelf precies in dat plaatje past, zeker in de tijd van het uitbrengen van de plaat. Op een manier leert Stripped ons ook niet bijzonder veel nieuwe dingen – het heeft een boodschap die feministen al decennia roepen.

Maar als de plaat – vijftien jaar nadat het uitkwam – nog steeds vrouwen het vertrouwen geeft om zich uit te spreken, om controle te krijgen over hun eigen seksualiteit en lichaam, of in ieder geval hard genoeg meezingen, dan heeft Christina iets enorm krachtigs gedaan. Ze begint het album met de vraag aan alle vrouwen om zich te laten horen, en geeft daarna zelf het perfecte voorbeeld. Het wordt tijd dat de wereld volgt.

Dit artikel verscheen eerder op Noisey Nederland.