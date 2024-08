De strippers die online de geheime kneepjes van hun vak delen

Als je ooit een slechtbetaald rotbaantje hebt gehad, heb je je vast weleens afgevraagd of je niet gewoon het bijltje erbij neer moest gooien. Misschien vroeg je je ook wel af of je niet gewoon stripper kon worden. En héél misschien begon je daar vervolgens wat naar te googelen, om je een paar uur later te realiseren dat je in een of andere YouTube-draaikolk was beland, vol filmpjes van prachtige vrouwen die na hun shift in de stripclub honderden biljetten aan het tellen waren.

In dát geval ben je al een beetje bekend met strippende influencers. Dat is een groeiende niche op YouTube, waarin vrouwen vertellen over hun leven als stripper – zowel binnen als buiten de stripclub. Het is een genre dat sinds de pandemie alleen nog maar populairder is geworden.

De video’s gaan onder andere over wat je kunt verwachten van een stripclubsollicitatie, goede hygiënetips en hoe je als stripper omgaat met belastingen. De strippers geven nieuwe inzichten in een beroep dat toch enigszins in nevelen is gehuld, voor zowel aspirant-strippers als nieuwsgierige toeschouwers.

Vooral de video’s waarin geldbiljetten worden geteld zijn populair – ze worden makkelijk meer dan 100.000 keer bekeken. Of een miljoen keer, zoals een video van de New Yorkse stripper Tiffany Bourne. “Het is niet elke dag zo, ik heb heel veel geluk gehad.”

De aantrekkingskracht zit ‘m deels in het feit dat de video’s niet al te veel drama vertonen. Het lijkt een stukje internet te zijn waarin vrouwen elkaar daadwerkelijk steunen, in tegenstelling tot bij kanalen die meer gericht zijn op bijvoorbeeld schoonheid, veganisme of foodpornhypes als mukbang.

“Er is al een tijdje geen drama meer geweest, wat echt chill is,” zegt Tiffany, die onlangs is afgestudeerd en 164.000 volgers heeft. “Ik denk dat onze gemeenschap best positief is ingesteld, vooral in vergelijking met de beautywereld.”

Strippende influencers, die zichzelf ook weleens ‘stripfluencers’ noemen, vinden het prima om de fijne kneepjes van hun vak gratis prijs te geven. Zo geven ze andere vrouwen handvatten waarmee zij zich door het wereldje kunnen manoeuvreren. De video’s zijn verfrissend en leerzaam, of het nu gaat om uitleg over hoe je kunt paaldansen als je ongesteld bent of tips waarmee je kunt voorkomen dat je je nek breekt als je met extreem hoge hakken aan moet dansen.

Cristina Villegas. Foto met dank aan de geïnterviewde.

Cristina Villegas komt uit Chicago en heeft meer dan anderhalf miljoen volgers. Ze zegt dat wat haar betreft iedereen een glansrijke carrière als stripper kan krijgen. “Iedereen voelt zich aangetrokken tot een ander type, dus ik geloof erin dat iedere vrouw het kan maken in deze wereld,” zegt ze. “Je moet gewoon een fantasie kunnen creëren.”

De 23-jarige Yamilah Nguyen denkt dat slechts ongeveer een derde van haar 138.000 volgers zelf ook zou willen strippen. Volgens haar kijken mensen haar video’s niet omdat ze willen weten hoe ze geld kunnen verdienen aan geile mannen, maar omdat ze zelf vermaakt willen worden.

“De meeste van mijn kijkers zijn vrouwen, die op mijn video’s klikken omdat ik herkenbare dingen schets en overal heel open in ben,” schrijft ze in een e-mail. “Ik doe niet uit de hoogte en denk niet dat ik beter ben dan anderen. Ik heb een gewone auto en een gewoon appartement. Ik deel mijn gebreken en levensproblemen, en behandel mijn kijkers alsof ze mijn vriendinnen zijn.”

Yamilah Nguyen. Foto met dank aan de geïnterviewde.

Tiffany zegt dat 68 procent van haar kijkers vrouwen zijn. Haar mannelijke kijkers zijn hetero’s (“perverselingen”, zoals ze het liefkozend zegt in ons Zoom-gesprek) of homo’s die voor de lol kijken. In een recente comment staat: “Er is hier niemand die bij een stripclub gaat solliciteren. Lieg niet. We liggen allemaal vretend in bed naar random shit te kijken.” De comment kreeg 16.000 likes. In een andere staat: “Ik: geen intenties om zelf stripper te worden. Ook ik: gretig aan het kijken.”

Voor vrouwen die veel volgers hebben op YouTube, Instagram en OnlyFans is het vaak rendabeler om stripfluencer te zijn dan zelf nog te strippen. “Social media is nu mijn belangrijkste inkomstenbron,” zegt Cristina. “Toen ik net begon was strippen dat het juist. Ik verdiende tussen de 2.000 en 10.000 dollar per week – afhankelijk van hoe goed de club was en hoeveel dagen ik werkte. Maar nu ik steeds meer volgers krijg, zijn de advertentie-inkomsten van social media belangrijker geworden.”

Aangezien de strippers deel uitmaken van een niche, is er geen garantie dat mensen ze blijven volgen als ze uit de strip-industrie stappen. En dat is ook het lastige voor stripfluencers: ze bereiken veel mensen met hun video’s, maar kunnen niet zomaar stoppen met strippen.

“Ik ga alleen nog maar naar de stripclub vanwege YouTube,” zegt Tiffany. “De stripclub is mijn niche, en ik denk dat veel mensen me daarom volgen. Hoeveel mensen ook tegen me zeggen dat ze van me houden om wie ik ben of mijn energie fijn vinden, uiteindelijk komen ze naar mijn kanaal om naar strippervideo’s te kijken. Ik moet dus eerst een betere band krijgen met mijn volgers, voordat ik iets nieuws kan gaan doen.”

Tiffany Bourne. Foto met dank aan de geïnterviewde.

Yamilah begon op haar achttiende met strippen, maar de pandemie heeft ervoor gezorgd dat ze op zoek ging naar andere manieren om geld te verdienen. Ze verdient nu geld met de advertentie-inkomsten van YouTube en de verkoop van pruiken op Depop.

Ze is van plan om advies te blijven geven over strippergerelateerde zaken, ook al zet ze op dit moment geen voet meer in de stripclub. “Mijn publiek blijft wel geïnteresseerd, omdat ze inmiddels weten wie ik echt ben en van me houden als persoon – niet alleen als stripper,” zegt ze.

Hoewel beroemdheden als Cardi B en Blac Chyna een succesvol carrièrepad zijn ingeslagen nadat ze stripper waren, hangt er nog steeds een groot stigma rondom sekswerk. Cristina vertelt bijvoorbeeld dat haar YouTube-kanaal gevolgen heeft gehad voor haar echte leven. “Bij sommige vrienden en familieleden is onze band veranderd,” zegt ze. “Dat is moeilijk, maar ik ben juist video’s over deze wereld gaan maken om mensen er anders over na te laten denken.”

Net als youtubers hebben ook stripfluencers te maken met kritiek. Ze zouden een te rooskleurig beeld schetsen van hun werk, en vooral het geld, de lingerie en de glamour laten zien – zonder ook de keerzijde van strippen te belichten.

Dat vindt ook Nina Galy, een voormalig stripper die uit de business is gestapt omdat het voor haar mentaal te zwaar werd. “Sommige youtubers zijn niet helemaal transparant over de andere vormen van sekswerk die ze verrichten. En ze zeggen ook lang niet altijd dat hun ervaringen nogal eens van de jouwe zouden kunnen verschillen. Ik heb meisjes gezien die stripfluencervideo’s keken en daarna hun hele lichaam lieten verbouwen, maar toch niet zo geknipt bleken voor de industrie.”

Nina stopte zelf in 2018, omdat haar stripclub een voorkeur had voor een bepaald lichaamstype dat zij toevallig niet had. Zij ontwikkelde vervolgens een stoornis van de lichaamsbeleving. Ze hoopt dat de kijkers van strippervideo’s beseffen dat het niet per se makkelijk is om te strippen. “Ik moest het wel doen, omdat ik anders mijn huis kwijt zou raken. Het is niet het ergste op de wereld – het is sowieso beter dan dakloos worden of nauwelijks genoeg geld verdienen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Maar ik raad iedereen die sekswerk overweegt aan om goed over hun langetermijnplannen na te denken – al voordat je bij een club solliciteert.”

