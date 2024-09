Stroperige zeepvideo’s waar je helemaal zen van wordt

Kinderen kunnen de schoonheid van zeepbellen meestal prima waarderen, maar zodra de adolescentie zijn intrede heeft gedaan is die fascinatie vaak alweer geknapt. Voor mensen als Joris Strijbos en Nicky Assmann geldt dat gelukkig niet, met schitterende zeepkunst tot gevolg.



Of neem dan de visuele hoogstandjes van Mike Lurie. Deze filmmaker maakt gebruik van uiteenlopende combinaties van zeep, acrylverf, olie en melk, en transformeert zo de meest simpele producten tot hypnotiserende fragmenten. Dit allemaal onder het genot van een rustgevende soundtrack, die de multi-getalenteerde kunstenaar zelf heeft gecomponeerd.

Lurie haalt inspiratie uit het werk van andere videomakers als Thomas Blanchard. Zijn kunst is op te vatten als poging om buitengewone visuele ervaringen tot stand te laten komen. Of zoals hij het zelf formuleert: “Mijn doel is om rustgevende, abstracte muziekvideo’s te creëren, en daarmee nieuwe visuele en auditieve ruimtes te scheppen,” vertelt hij aan Creators.

“Ik maak niet alleen video’s, maar speel ook al een tijdje gitaar,” gaat hij verder. “Het was een persoonlijke uitdaging om dat met elkaar te combineren – om alles wat ik tot nu toe geleerd heb in één product te stoppen.”

Of het nu toeval is of niet – de ingrediënten die Lurie in zijn video heeft verwerkt vormen samen een visueel hoogstandje om u tegen te zeggen. “Het begon vooral als leuk project voor in het weekend,” geeft hij toe. “Maar het bleek enorm fascinerend om te experimenteren met al deze verschillende materiaalsoorten, en te zien waar dat toe leidt.”



Bekijk de Vimeo pagina van Mike Lurie om meer van zijn werk te zien.