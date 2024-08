Studenten die dit jaar begonnen aan een horecaopleiding maken zich geen zorgen

2020 is, op z’n zachts gezegd, nogal een beroerd jaar voor de horeca. Gisteren maakte minister-president Mark Rutte bekend dat vanaf morgen alle restaurants en cafés opnieuw moeten sluiten, en het is onduidelijk tot wanneer dit zal duren. Hotels mogen – tot nu toe – wel openblijven.

Tijdens de eerste coronagolf, die in maart en april piekte, werd de omzet van de horeca gehalveerd. En na enkele maanden werd duidelijk dat vooral jongeren de dupe zijn van de nieuwe economische crisis, die een direct resultaat is van de pandemie. Niet gek natuurlijk, aangezien veel jonge mensen hun geld verdienen in cafés en restaurants.

Heeft dit ook gevolgen voor mensen die kiezen voor een horecaopleiding? In mei werd al opgemerkt dat steeds minder studenten ‘belangstelling hebben’ voor opleidingen in de horeca, maar omdat je je nog tot december kan inschrijven, zijn er nog geen definitieve cijfers bekend.

Wie zijn de studenten die, ondanks de crisis, toch willen gaan voor een toekomst in de horeca? En heeft corona invloed gehad op hun studiekeuze? VICE vroeg het aan vijf studenten die dit jaar begonnen aan hun opleiding aan de Stenden Hotelschool in Leeuwarden.

Janneke

Janneke, 19

Vorig jaar in oktober heb ik me al aangemeld voor deze opleiding. Het leek me altijd al leuk om later in de hotellerie te werken. Toen corona begon, twijfelde ik ontzettend of ik dit wel moest doen. Je studeert namelijk voor een sector waarin nu de minste zekerheid is.

Toch besloot ik er wel voor te gaan, omdat je er zoveel verschillende kanten mee op kunt. Mijn ouders hebben bijvoorbeeld allebei hotelschool gedaan en zij zijn allebei directeur geworden; de een van een bank, de ander van een hotelschool. Daarbij: gastvrijheid, wat je vooral leert bij deze opleiding, zal altijd nodig blijven – of er nu een pandemie is of niet.

De meeste praktijklessen voor het ‘restaurant-vak’ zijn nog offline. Toch zijn die lessen nu al anders dan voor de pandemie. We leren bijvoorbeeld om gasten te ontvangen, maar er zijn zo weinig tafels dat niet elke student iets te doen heeft. Vorige week had ik praktijkles met zes leerlingen, twee supervisors en twee managers, en er waren maar zes tafels. Je leert nu dus niet hoe je moet omgaan met de chaos die in normale tijden kan ontstaan in een restaurant. Maar op school zeggen de docenten ook: ‘Je begint op de meest moeilijke manier aan je opleiding, maar daardoor leer je juist om veerkrachtig te zijn. Dit is iets wat je mee kan nemen naar de rest van je werkleven.’

Alhoewel de toekomst nu ontzettend onzeker is, lijkt het me heel leuk om dat gastvrije te combineren met de gezondheidszorg. Ik zou bijvoorbeeld met een ziekenhuis kunnen samenwerken en ervoor zorgen dat het ziekenhuis beter met z’n patiënten omgaat. Of ik zou een zorghotel kunnen oprichten, waar patiënten of mensen met beperkingen kunnen worden opgevangen.

Eva, 19

Aan het begin van de pandemie nam ik het allemaal nog niet zo serieus. Ik dacht: ik ga gewoon wel naar de hotelschool, want dit zal toch niet zo lang duren. Nu pas merk ik dat het toch ontzettend veel effect heeft, ook op mijn schoolleven. Ook vraag ik me af of er nog wel een toekomst zit in werken in de horeca.

Ik vind het wel leuk dat corona ervoor zorgt dat je voor nieuwe uitdagingen komt te staan. Je moet creatief zijn. Zo wordt ons bijvoorbeeld nu al gevraagd om na te denken over wat de beste manier is om klanten te trekken voor je restaurant, terwijl je een limiet hebt van hoeveel mensen er over de vloer mogen komen. In je eerste jaar moet je soms broodjes maken voor de kantine – nu hoeven dat er veel minder te zijn, waardoor je veel creatiever kan zijn en met meer aandacht die broodjes kan maken.

Waar ik nog het meest van baal, is dat mijn buitenlandse minor volgend jaar niet doorgaat. Als dat zo is, ga ik mijn studie een jaartje uitstellen. Die kans wil ik niet missen. Het is altijd al een droom van me geweest om een eigen hotel te beginnen, het liefst in het buitenland.

Ik wil nog steeds heel graag in het hotelleven werken, en ik hoop dat dat gewoon kan als ik afgestudeerd ben. Ik durf het er wel op te wagen – tegen de tijd dat de horeca weer opgebouwd is, zijn wij ingespeeld op hoe je moet omgaan met een veranderende economie.

Simon, 19

We hebben een dag per week les op school, op anderhalve meter afstand. Voor de rest moeten we vooral casussen oplossen, zoals: wat moet je doen als je als hotelmanager je omzet niet omhoog krijgt, bijvoorbeeld door de crisis? Dat is nu ontzettend handig om te leren.

Ik heb een tweejarige vooropleiding hospitality management gedaan op het ROC, maar juist door corona was ik gemotiveerd om verder te studeren; als ik na mijn mbo gestopt was, was het me sowieso niet gelukt om werk te vinden in de horeca. Ik kan me beter nog een paar jaar verder ontwikkelen via deze opleiding.

Natuurlijk is het zorgwekkend om geen duidelijkheid te hebben over hoe het horecaleven eruit zal zien wanneer ik afgestudeerd ben. Toch maak ik me niet echt zorgen. Er komt op een gegeven moment een vaccin en de economie herstelt zichzelf altijd. Desnoods doe ik nog een master bovenop deze opleiding.

Daarbij: deze opleiding is zo ontzettend breed. Je leert vooral met mensen samenwerken, iets wat belangrijk is als je manager wil worden bijvoorbeeld. Ik hoef niet per se in de horeca terecht te komen; voor hetzelfde geld werk ik later bij een bank. Op dit moment focus ik me vooral op mijn opleiding, de rest zie ik later wel. Je hebt sowieso niets aan een slechte mindset.

Lieve, 18

Ik vond het wel spannend om aan deze opleiding te beginnen – de hotelbusiness is natuurlijk enorm geraakt door de coronacrisis. Maar als corona over is, willen mensen vast weer massaal op reis of uit eten. En gelukkig kan ik door deze opleiding nog een paar dagen per week naar school, dat vind ik wel fijn.

Ik heb een tijdje getwijfeld of ik misschien commerciële economie wilde studeren, maar volgens mij zitten daar toch wat te veel stijve harken. Uiteindelijk koos ik voor de hotelschool: ik hou ervan om met mensen te werken, en deze opleiding is daar ideaal voor. Het liefst zou ik later mijn eigen hotel runnen.

De lessen zelf zijn wel anders. Omdat we amper praktijklessen hebben, vrees ik soms dat ik sommige dingen niet zal kunnen wanneer ik afgestudeerd ben. Zo moest ik een keer koekjes maken voor een manager, maar omdat we nooit uitleg hadden gekregen hierover, wist ik niet dat je de boter eerst moest voorverwarmen. Resultaat: het deeg was onbruikbaar en de manager was kwaad. Ik hoop dat mijn stage wel door kan gaan, maar dat weet ik nog niet.

Pim, 20

Ik ben afgelopen februari al begonnen aan die opleiding. Toen corona een maand later in het land was, werden onze praktijklessen meteen vervangen door online lessen. Zo moesten we bijvoorbeeld voor de camera voordoen hoe we borden zouden vasthouden of hoe we ons bestek zouden ordenen.

Ik heb voor hotelschool gekozen omdat ik het fijn vind om aan het werk te zijn en dat te combineren met colleges. Ook hou ik ervan dat je op de hotelschool leert te kijken vanuit de gast, en niet vanuit het product. Het is in principe een managementopleiding, waarmee je naar het buitenland kan gaan en vette stages kan doen. Later zou ik graag manager zijn van een groot bedrijf.

Ik hoop natuurlijk dat de horeca weer op volle toeren draait als ik ben afgestudeerd. Toch zijn er ook voordelen aan studeren tijdens corona: door de pandemie ontstaan namelijk verschillende nieuwe, creatieve initiatieven. We moesten bijvoorbeeld een video maken waarin we zelf een alcoholvrije cocktail bedachten. Normaal gezien zouden we dat gewoon achter een bar leren. Je leert nu dus ook hoe je filmpjes kan maken, en hoe je cocktails online kan verkopen.