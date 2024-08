Studenten laten zien wat voor zooi ze aan hun muren hebben hangen

Laatst las ik dat Dylan Minnette en Katherine Langford, de hoofdrolspelers van de serie 13 Reasons Why, vonden dat hun personages dezelfde posters van Arcade Fire in hun slaapkamers moesten hebben hangen. Minette is namelijk enorm fan van de band. Ze dachten dat de posters goed bij de persoonlijkheden van hun personages pasten.



Ik denk dat het een goede zet was. Ik vond hun karakters namelijk hartstikke pretentieus, en de posters waren daarom de kers op de taart. Was het hun bedoeling? Misschien niet. Ben ik de enige die denkt dat Arcade Fire-posters pretentieus zijn? Vast niet. Hoe dan ook, het geeft iets belangrijks aan: mensen (zoals ik) oordelen over mensen op basis van wat ze aan hun muur hebben hangen. Jouw ingelijste inspirerende quotes zeggen meer over je dan je denkt.

VICE ging langs bij studenten in Toronto om te kijken wat er zoal aan de muren hangt, en waarom.



Van links naar rechts Adyn Langlois en Mateus Butterwick

Adyn Langlois en Mateus Butterwick, 19

VICE: Kunnen jullie uitleggen waarom jullie deze erg zwaarmoedige poster van tienerster Shawn Mendes aan de muur hebben hangen?

Adyn: Oké, eerst vonden we hem ‘ironisch’ leuk. Maar hoe vaker we naar hem luisterden, hoe serieuzer het werd.

Mateus: Ja, we vinden hem nu heel tof.

Adyn: Dus we kochten deze poster via Amazon en hebben hem opgehangen.

Hebben jullie hem live gezien?

Mateus: Ja, we hebben hem twee jaar geleden op een festival in Toronto gezien. Hij was heel goed.

Wat zeggen mensen als ze de poster zien?

Adyn: We moeten aan mensen uitleggen dat we hem echt leuk vinden. Het is geen grap meer. Hij maakt goede muziek!

Jullie hebben allebei posters van het Montreal Jazz Fest in jullie kamers hangen. Dat is wel wat anders dan Shawn Mendes.

Adyn: Tja, we houden van Shawn Mendes en we houden van jazz. We hebben nu een beetje van beide werelden.



Daniella Chan, 21

VICE: Je hebt veel Lady Gaga en RuPaul op je muur.

Daniella: Ja, het zijn eigenlijk voornamelijk lhbtq’ers, omdat ik lesbisch ben. Het zijn al mijn favoriete mensen. Ik vind ze mooi en queerkunst inspireert me, en helpt me mezelf te waarderen.

Wat denken mensen als ze deze posters zien? Herkennen veel mensen RuPaul?

Mensen die het niet kennen zijn vaak een beetje verbaasd. Maar ik heb vooral queervrienden dus het gebeurt niet zo vaak. Op deze poster van Gaga reageren mensen meestal met, “wow, wat gebeurt er met haar ogen?” Daar zijn ze altijd heel nieuwsgierig naar.



Je hebt op je andere muur nog wat kunst hangen zie ik.

Ik wilde wat anders dan die fanposters en meer kunst kopen die ik mooi vind. Dit staat toch iets minder puberaal.

Cameron Pinto, 20

VICE: Leg even uit wat je allemaal hebt hangen.

Cameron: Het is voornamelijk Nicki Minaj, maar ook wat andere sterren waar ik naar opkijk. Het is een collectie van de mensen die staan voor wat ik wil zijn.

Heel veel Nicki. Heb je de cover van PAPER magazine gezien?

Ja, die ga ik ook op mijn muur hangen. Ik wil de hele ruimte vullen. Ze blijven alleen niet echt lekker plakken! Ik word af en toe wakker met posters over me heen. Ze vallen ’s nachts gewoon op me. Eigenlijk nogal treurig.

Plakband is misschien ook niet het optimale middel?

Je mag geen spijkers gebruiken in deze studentenkamers.

Hoe reageren mensen als ze hier binnen lopen en dit allemaal zien?

Mensen zoeken dit niet echt achter me. De eerste keer dat mijn kamergenoot hier naar binnen liep, zag ik gewoon de verbazing op zijn gezicht.

Denk je dat hij ze leuk vindt?

Nee, hij vindt ze kut. Maar dat boeit me niet.



Niko L.

VICE: Je hebt veel kunstige fanposters.

Niko: Ja, ik heb Sherlock en wat Pokémon. Ze zijn allemaal van FanExpo. Ik haal ze bij de Artists’ Alley – een soort winkelcentrum voor kunstenaars in Toronto.

Waarom koop je versies van kunstenaars in plaats van echte posters?

Ik vind ze gewoon cooler. Ik zie vaak kunstenaars bij conferenties en die wil ik graag steunen.

Roepen mensen vaak “Hey, da’s Sherlock!!!” als ze hier naar binnen lopen?

Nee. Eigenlijk kent niemand de show.



Tristan Larnyoh, 19

VICE: Je hebt nogal wat zwarte tape op je muur. Leg eens uit.

Tristan: De eerste muur is de ‘Wall of Fame’. Ik heb dat geschreven met zwarte tape. En dan hang ik de kunst die ik vet vind ernaast. Vaak hang ik een T-shirt op. Op deze manier weten mensen wat er gaande is.

Je hangt gewoon een T-shirt op met zwarte ducttape?

Ja, ik behandel ze als kunst, als posters.

Op deze muur staat ‘T-Bone’ geschreven, wat betekent dat?

Dat is mijn bijnaam.

Wat is er aan de hand met deze muur? Er staat een ‘T’ in een rechthoek geschreven.

Oké, dus de ‘T’ is mijn initiaal en is geschreven in een rechthoek — dat moest eigenlijk een vierkant zijn. Maar goed, ik ben de ‘T’ en ik zit in een box. Om mezelf eraan te herinneren ‘outside the box’ te denken.

Oké, diep!

Ja, het is erg abstract. Ik heb ook nog een tapijt van de American Dolls, maar die is te zwaar. Hij valt steeds naar beneden.

Wacht even, wat? Waarom heb je dit?

Het is gewoon tof. Alle poppen staan erop. Het is een klassieker.

Wat denk je dat andere mensen ervan denken?

Zij vinden het vast ook cool, als ze het zien. Ik moet dus alleen even bedenken hoe ik hem op ga hangen.



Sawyer S., 20

VICE: Je hebt alleen maar filmposters.

Sawyer: Ja, ik studeer aan de filmacademie en ik besloot dat mensen dat moesten kunnen zien. Ik heb dus een hoop filmposters gehaald en ze opgehangen.

Wat denk je dat mensen van deze films vinden?

Ik denk dat ik wel een paar klassiekers heb gekozen. The Godfather, Back to The Future, films die iedereen leuk vindt. Hopelijk vinden mensen dat ik een goede smaak heb. Ik ben natuurlijk wel een filmstudent.



Je hebt ook Pulp Fiction. Zie je dat als Tarantino’s meesterwerk?

Uiteraard.



Nuvaira Tahir, 19

Het thema lijkt de ruimte te zijn, was dat de bedoeling?

Nuvaira: Nee, ik hou gewoon heel erg van A Space Odyssey. Ik keek het vroeger altijd. En dit tapijt met het meisje en de maan vond ik heel cool. Hoe ze daar staat en naar de maan kijkt. Het is vredig.

Wat denk je dat mensen ervan vinden?

Het eerste dat mensen me vragen is of ik de film heb gezien.

Ik geloof je. Waar heb je de poster vandaan?

Mijn universiteit verkoopt posters. Ik ga er altijd even langs. Dit was de enige poster die ik leuk vond en het is van mijn favoriete film dus heb ik hem gekocht.



KiKi Cekota, 20

VICE: Wat denk je dat deze posters over jou zeggen?

Kiki: Ik denk dat ze laten zien dat mijn smaak heel divers is. Er zit namelijk niet echt een thema in. Ik heb de albumcover van Travis Scott, een poster van Lincolns moord en nog een poster van Frida Kahlo. Het laat dus gewoon zien dat ik allerhande dingen leuk vind, denk ik.

Wat zeggen mensen als ze het zien?

Mensen zeggen meestal dat ze de covers van de New Yorker heel leuk vinden of ze zijn benieuwd naar de Lincoln-poster. Er was eens iemand die zei dat hij niet eens wist dat Lincoln was vermoord, dus ik ben blij dat mensen er ook nog van kunnen leren.



De covers van de New Yorker zijn inderdaad heel mooi. Waar heb je ze vandaan?

Die heb ik in een winkelcentrum in Toronto gekocht voor een paar euro per stuk. Ik vind het vooral heel leuk hoe ze elkaar aanvullen. Op de een zie je de stad tijdens de zonsondergang en op de ander schemert de stad. Dat ziet er naast elkaar prachtig uit. En ik hou van New Yorker.

Waarom het kleine portret van Frida Kahlo?

Ik ben altijd al fan van haar geweest. Omdat ze zo onbeschaamd zichzelf was. Ze was een onafhankelijke vrouw in een tijd waar dat moeilijk was. Mijn moeder heeft dit portret voor me gekocht toen ze vorige winter in Mexico was.



Je hebt dingen als de New Yorker en Frida Kahlo, maak je je weleens zorgen dat mensen denken dat je pretentieus bent?

Ik heb daar eerlijk gezegd nog nooit over nagedacht. Maar ik maak me nu wel een beetje zorgen.