Studenten protesteren tegen de lakse afhandeling van #MeToo-schandalen op de UvA

Vandaag stonden er vijf studenten van de Universiteit van Amsterdam in The Handmaid’s Tale-kostuums voor het Maagdenhuis, om het vertrek van decaan Fred Weerman te eisen. Hij heeft veel te zwak opgetreden tegen docenten die de afgelopen jaren de grens overgingen bij studenten, vinden ze. Liever hadden ze natuurlijk met honderden medestudenten dit hondenweer getrotseerd, maar dat ging niet vanwege de coronaregels.

Het zit zo: vorige maand verscheen in NRC een artikel over klachten over seksueel overschrijdend gedrag van een docent op de faculteit Geesteswetenschappen aan de UvA. Het was niet de eerste keer dat zulke klachten aan het licht kwamen. “Een ander verhaal verscheen twee jaar geleden,” vertelt Nina Hol, voorzitter van de Centrale Studentenraad en woordvoerder. “Destijds werd er gezegd dat er naar de meldingen gekeken zou worden, maar dat is nog steeds niet gebeurd. We zijn het zat.”

Tussen 2016 en 2018 zijn er 248 meldingen gedaan bij de klachtencommissie over ongepast gedrag op de UvA, en maar 5 meldingen zijn uiteindelijk behandeld – de 5 vrouwen in kostuum waren hiervan het symbool. Volgens de protesterende studenten grijpt de faculteit nog steeds veel te laat, en vreselijk slecht in.

“Na het artikel van december 2020 kreeg de decaan 71 meldingen van alumni binnen over dezelfde soort ervaringen met de specifieke docent. De decaan hield vol dat er eerst goed onderzoek gedaan moest worden voor hij zou handelen. De docent bleef lesgeven en scripties begeleiden,” vertelt mede-organisator Geertje Hulzebos.

“Er wordt een hand gehouden boven het hoofd van de verkeerde persoon, namelijk de docent in plaats van de student,” voegt Hol toe. “Zelfs nadat een student in het gelijk was gesteld door de commissie met een klacht over een docent Frans, mocht die nog doodleuk doorgaan als scriptiebegeleider,” vertelt ze. Inmiddels is de docent op non-actief gesteld.

Naast dat de decaan moet vertrekken, vinden ze ook dat het klachtensysteem moet worden herzien. “Het systeem werkt niet. Het uitgangspunt moet bescherming voor studenten zijn, niet docenten. Er kan alleen iets met een melding worden gedaan als het een ‘officiële klacht’ is – dus niet anoniem,” zegt Hol. “En bij een officiële klacht is het proces dat de student (het slachtoffer) en de docent (de dader) tegenover elkaar worden gezet, en de student zichzelf moet verdedigen, zoals in een rechtszaak.”

De drempel om een klacht in te dienen is dus torenhoog – omdat docenten altijd nog verantwoordelijk zijn voor de lessen en cijfers van de studenten. “Klachten worden ook niet meegenomen als ze meer dan een jaar oud zijn. En ze worden alleen in het Nederlands behandeld, terwijl een kwart van de studenten internationaal is,” zegt Hol.

Deze hele week voeren de studenten actie, met opiniestukken, een open brief aan de Raad van Toezicht, een petitie, en een bord met “te huur” erop bij het kantoor van Weerman.