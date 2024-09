Een groep studenten mag toch niet naar Harvard vanwege racistische memes

Je krijgt een brief in de post: je bent toegelaten tot de universiteit! Je doet een dansje, kust je ouders en huilt van geluk. Dan ga je bij de Facebookgroep van je aanstaand jaargenoten.

Als je dit jaar je eindexamen hebt gehaald, zou het goed kunnen dat je dit letterlijk hebt meegemaakt. Gefeliciteerd! Je gaat studeren. Maar voor een klein groepje Amerikaanse jongeren dat toegelaten was tot Harvard liep het net even anders.

Videos by VICE

Volgens de Harvard Crimson, de krant van de prestigieuze universiteit, begonnen ongeveer honderd studenten van de “Harvard College Class of ’21”-groep op Facebook een groepsgesprek om memes in te posten. Daarbinnen was er weer een kleiner clubje dat een chat begon voor “R-rated” memes. Dat kwam eigenlijk gewoon neer op racistische onzin. Om erbij te mogen, moesten studenten iets lekker edgy’s posten in de algemene meme-chat.

De Crimson meldde dat de memes in de afgesplitste groep vooral gingen over “seksuele intimidatie, de Holocaust, en dode kinderen.” Eén iemand maakte een grap over het ophangen van een Mexicaans kind en noemde het “pinata time.”

Het is niet duidelijk hoe men er op Harvard achter kwam wat het kleine groepje studenten allemaal voor narigheid aan het delen was. Halverwege april kregen ze in ieder geval een mail van de toelatingscommissie. De Crimson kreeg een kopie van de mail in handen. Er stond: “De toelatingscommissie is er tot zijn teleurstelling achter gekomen dat enkele studenten in een besloten groepschat van de ‘Class of 2021’ berichten hebben gestuurd die aanstootgevende inhoud bevatten. We hebben begrepen dat jij tot de mensen behoorde die zulk materiaal in de chat hebben gedeeld. We willen je daarom vragen een verklaring voor morgenmiddag twaalf uur naar ons te sturen, waarin je je bijdrage en handelingen uitlegt voor een gesprek met de toelatingscommissie.”

Volgens de Crimson is bij zeker tien studenten naar aanleiding daarvan de toelating ingetrokken. De universiteit zelf wilde geen commentaar geven op de “status van de toelating van individuele sollicitanten.”

Het is niet de eerste keer dat Harvard iets heeft moeten doen tegen aanstaande studenten die dingen in een Facebookgroep postten die niet door de beugel kunnen. Vorig jaar plaatsten de decaan en het hoofd van de toelatingscommissie nog een vermanend bericht in de Facebookgroep van studenten die destijds net waren aangenomen.

Dit is waarschijnlijk wel de eerste keer dat toelatingen zijn ingetrokken vanwege het posten van memes. De Crimson noemt geen namen, waarschijnlijk omdat niemand bekend wil staan als degene bijna naar Harvard mocht maar toch te edgy was.

Ben je te dom om naar Harvard te mogen als je aanstootgevende inhoud onder je eigen naam online plaatst? Is het ironisch dat dit mogelijk is geworden doordat Mark Zuckerberg stopte met zijn studie aan Harvard om Facebook te maken? En gaan nog meer universiteiten politieagentje spelen over memes nu Harvard er mee is begonnen? Het zijn allemaal vragen waar je het antwoord niet op wilt weten, maar helaas zullen we er waarschijnlijk snel genoeg achter komen.