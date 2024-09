Studenten vertellen hoe het is om je studie te betalen met sekswerk

Foto door Pearl Gabel uit het artikel ‘Cokepikken‘ dat eerder in ons magazine verscheen

Sekswerk, zo lijkt, is dit jaar in Engeland nog net zo’n populair middel om collegegeld mee te financieren als vorig jaar. Een enquête onder Britse studenten aan het begin van dit semester wees uit dat 1 op de 20 mensen iemand kent die zijn of haar colleges betaalt door middel van prostitutie, en 1 op de 25 studenten gaven aan dat ze zouden overwegen om een suikeroompje te zoeken om hun leven te financieren terwijl ze studeren.

Britse studenten staat ongeveer 45 duizend Engelse pond (bijna vijftigduizend euro) aan studieschuld te wachten zodra ze klaar zijn met studeren, dus het is geen verrassing dat jongeren manieren zoeken om een torenhoge lening te vermijden.

Het Student Sex Work Project, vorig jaar uitgevoerd door onderzoekers aan de Swansea University, toonde aan dat veel studenten grotendeels genieten van het werk — vanwege de flexibele werktijden, het geld en omdat ze gewoon van seks houden — maar er zaten ook een aantal vanzelfsprekende minpunten aan vast, zoals het omgaan met de vooroordelen en het verbergen van het werk voor ouders en leeftijdsgenootjes.

Hetzelfde onderzoek wees uit dat er meer mannelijke dan vrouwelijke sekswerkers zijn onder studenten die prostituerend hun weg door de uni banen, maar het is mij voor dit stuk alleen gelukt om drie jonge vrouwen te spreken. Hier zijn hun ervaringen met het wegwerken van hun studieschuld door middel van sekswerk.

Annabelle, 22 jaar, studeert in Zuid-Wales

Ik maakte kennis met de escortwereld via een vriendin die gehoord had dat studenten “gezelschap” verkochten om zo hun leven op financieel gebied makkelijker te maken. Ik besloot het te proberen.

Ik ga nog steeds om met mijn eerste suikeroom. We spraken eerst af om koffie te drinken en hadden meteen een klik. Eerst hadden we een aantal niet-seksuele dates — we gingen uit eten, dronken cocktails en gingen naar de opera. De eerste keer dat we met elkaar naar bed gingen verdiende ik 1200 pond. Hij had me gepenetreerd, ik hem gepijpt en hij mij ook gebeft. Het voelde niet heel anders dan wanneer ik met andere jongens zou afspreken, alleen was deze man twee keer zo oud als ik, was hij getrouwd en had hij kinderen.

Tot nu toe heb ik ongeveer 30 duizend pond verdiend. Ik reis mee met mijn suikeroom als hij op zakenreis gaat. Normaal gesproken zit ik dan een beetje te wachten in cafés en hotelrestaurants — maar soms mag ik op stap gaan en winkelen met zijn creditcard. Ik geef dan niet extreem veel geld uit, want hij betaalt me maandelijks al 3200 pond.

Ik heb behoorlijk wat smerige dingen in bed gedaan, omdat hij dat leuk vindt. Hij is onderdanig, dus sla ik hem, wurg hem en soms spuug ik zelfs op hem — dat vindt hij echt heel leuk.

Ik ben nog niet van plan te stoppen met dit werk, maar het is af en toe lastig wanneer ik een jongen leuk begin te vinden. Ik moet mezelf wel blijven onderhouden, en ik heb op dit moment meer behoefte aan een rijk leven dan een vaste relatie.

Tiffany, 25 jaar, studeert in Essex

Onder m’n suikeroompjes zijn er twee uitersten: je hebt de ballers die weten hoe het werkt en de losers die maar wat proberen. Ik ontmoette een keer een vent die me meenam naar een Mexicaans restaurant, waar ik alleen van het happyhourmenu mocht bestellen. Tijdens de date had hij constant guacamole in z’n mondhoeken zitten, en vertelde me dat hij “tussen baantjes in zat”, maar me dolgraag een keer naar lingeriezaak La Senza wilde meenemen. Ja, doei.

Een andere gast stopte me in een café al vierduizend pond in briefjes van vijftig toe, en stuurde me een creditcard met betaalkrediet erop toen hij een paar weken later op een zakenreisje was. We hadden nog niet eens geneukt.

De voordelen van dit werk zijn fantastisch: ik koop om de maand een nieuwe garderobe voor mezelf, en geef mijn eerste salaris van een nieuwe man altijd uit aan een nieuwe handtas of Louboutins. De helft van de tijd kopen ze sowieso al alles voor je wat je wil.

Ik ben ook al vaak meegenomen op reis — Londen, Barcelona, Dubai – maar nooit te lang, want anders ga je ze vervelen. Het kan erg uitputtend zijn. Je moet overdag altijd sexy gekleed zijn, je make-up moet perfect zitten en je moet 24/7 in een goede bui zijn. Je mag nooit boeren, gapen of scheten laten en moet altijd om hun grappen lachen, ook als ze slecht zijn. Je moet bereid zijn dingen op seksgebied te proberen die je nog niet met je eigen vriendje zou doen. Ik bedoel, het ene moment lig je op je rug; het volgende moment zit er een dildo in je kont, en doe je alsof je het helemaal geweldig vindt. Ik heb ongeveer 42 duizend pond verdiend dit jaar, dus als je er een beetje leuk uit ziet en goed kan nepkreunen zit je gebakken.

Adrianne, 24 jaar, studeert in Manchester

Ik studeer in Manchester, maar kom uit de VS, en had geen idee hoe duur leven in Europa zou zijn. Ik had erg veel moeite met mijn nieuwe financiële situatie — ik had echt geen cent te makken, en woonde in een driekamerappartement met vijf anderen — dus besloot ik te gaan werken als escort nadat een klasgenootje mij een website doorstuurde.

Ik maakte een profiel aan en kreeg binnen 24 uur 25 berichten. De verzoeken liepen uiteen van sensuele massages tot gewoon een kopje koffie drinken. Ik besloot af te spreken met een man die erg aardig en welbespraakt overkwam. Hij was niet erg oud, ongeveer halverwege de dertig; ik wilde niet dat mijn eerste keer met iemand van mijn opa’s leeftijd zou zijn. We spraken af om wat te drinken in een cafeetje. Ik voelde me niet erg op mijn gemak terwijl ik daar zat te wachten — het voelde totaal niet als een normale date. Het voelde alsof iedereen om me heen wist wat ik aan het doen was.

Toen mijn date arriveerde werd ik meteen paranoïde. Hij leek helemaal niet op de charmante man van de foto’s. Het was hem wel, maar hij leek niet op zijn profielfoto. We begonnen te praten en mijn stem trilde de hele tijd. Hij zat te dichtbij naar mijn zin en leek me de hele tijd aan te moeten raken, of het nu mijn hand, bovenbeen of schouder was. Ik werd er kriegelig van. Hij bleef me maar aanstaren en sprak in raadsels, waar ik heel ongemakkelijk van werd. De simpelste vragen werden beantwoord met een raadsel dat sloeg op mij, mijn lichaam of wat ik aan had.

Later moest mijn date naar de wc. Ik haastte me naar de bar en vroeg of er nog een andere uitweg was dan de voordeur. De barman vroeg of ik een slechte date had, ik lachte zenuwachtig en zei ‘ja’. Hij wees naar de andere kant van de bar, en ik rende weg met mijn jas in mijn hand. Ik liep richting de bus, en toen ik het busstation naderde hoorde ik iemand mijn escortnaam roepen. Ik draaide me om en zag de man van de bar naar de bushalte rennen, roepend dat ik nog niet weg mocht en hij nog niet klaar was.

Ik sprong in de eerste de beste bus op het station, zonder te weten welke kant hij op ging. De bus reed weg — in tegengestelde richting — en ik heb hem nooit weer gezien.



