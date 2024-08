Studenten vertellen hoe ze het einde van de maand halen

Ik ben eigenlijk altijd blut. Hoogstwaarschijnlijk komt dit door de combinatie van een bescheiden studentenlening en een relatief luxueuze levensstijl. Doorgaans krijg ik zo’n drieënhalve week na de storting van mijn studentenloon spijt van de talloze Deliveroo-bestellingen die aan het begin van de maand nog zo’n goed idee leken. Krampachtig probeer ik de laatste week door te komen met het magere bedragje dat ik voor mezelf over heb gehouden. Meestal is het ook die laatste week dat het klassieke “Oh, sorry, even geld van mijn spaarrekening overschrijven,” kassamoment plaatsvindt.

Gelukkig kan ik zeggen dat ik die buffer heb, maar er zijn er genoeg die geen spaarrekening hebben. Wat doen zij dan aan het einde van de maand, als ze bijna door hun laatste centen heen zijn? Alleen maar pasta-pesto eten? Shampoo stelen uit de voorraadkast van hun ouders? Ik vroeg mensen naar de gekste fratsen die ze uithaalden om geld te besparen.

Eva, 24, Leiden

Ik heb bijna een maand lang van statiegeld boodschappen gedaan. Het was het eerste jaar dat ik alleen woonde, en mijn kamer had een cv-ketelruimte achter een luik, waar de vorige bewoner al zijn lege kratjes neerzette. Ik snap wel dat hij geen zin had om ze terug te brengen, want je moest best veel steile trappen af. Ik nam elke keer een kratje mee naar de supermarkt en keek hoe ver ik kwam met 3,90 statiegeld en nog wat losse munten die ik zelf nog in mijn portemonnee had zitten. Met de tien kratjes die er stonden heb ik zo’n 40 euro kunnen besparen.

Ciska, 21, Leiden

Een paar jaar geleden ging ik met mijn ouders op vakantie naar Thailand, maar de goedkoopste ‘vlucht’ was een combiticket van een trein- en vliegticket. Je stapte dan op de trein in Brussel, reed door naar Amsterdam, en vloog vanuit Amsterdam naar Thailand. Omdat opstappen in Brussel verplicht was, betekende dat dat we eerst naar Brussel moesten met de trein. We begonnen onze reis dus met een retourtje Brussel voordat de reis naar Thailand echt kon beginnen, maar we bespaarden hiermee wel meer dan 100 euro per persoon.

Sander, 27, Rotterdam

Ik date alleen maar met hele rijke mannen. Ik vind ze gewoon op Tinder. Ik kijk altijd als eerste naar hun beroep. Als ze niet goed verdienen, swipe ik ze naar links. Ik ben geen golddigger ofzo, ik val gewoon op rijke types. Het levert me wel veel leuke dates op. Alles wordt voor me betaald: eten, drankjes, taxi’s… Onlangs betaalde een jongen een taxi van 40 euro om me op te laten halen voor een bootycall. Het ritje duurde maar tien minuten – het taxiritje bedoel ik dan.

Erika, 21, Leiden

Ik heb afgelopen semester zes maanden bij een vriend op kot gelogeerd. Ik had voor de zomer mijn kot opgezegd omdat ik de hele vakantie zou gaan reizen in Zuid-Amerika. Toen ik terugkwam, wilde ik geen nieuw kot huren, omdat ik al wist dat ik aan het eind van het semester naar het buitenland zou verhuizen. Gelukkig mocht ik bij een vriend logeren totdat ik een gemeubileerde kot vond die ik kon onderhuren. Dat liep een beetje uit de hand: ik kon maar geen kot vinden, en we hebben het hele semester samengewoond op 11 vierkante meter. In het begin was het best ongemakkelijk om samen in een bed te slapen; inmiddels hebben we een relatie.

Rick (de vriend van Erika), 21, Leiden

Ik ging vorig jaar op vakantie naar Zweden, maar had daar eigenlijk helemaal geen geld voor. Hoewel ik al geld had gespaard door te liften, kwam ik daar nog steeds niet rond. Mijn vrienden en ik besloten te gaan ‘dumpster diven’: containers buiten supermarkten doorzoeken. De buit: vier koelkasten vol met groenten! We maakten een ovenschaal met gegrilde groenten voor zes personen. Daarna konden we er nog dagenlang de restjes van eten.

Emma, 21, Amsterdam

Toen ik in het middelbaar zat had ik altijd een fles Amerikaanse frietsaus in mijn locker liggen. Ik vond de frietsaus van de McDonalds veel te duur. Die frietsaus kostte 55 cent per kuipje, zo’n fles saus van de supermarkt 1,50. Maar ik en mijn beste vriendinnetje gingen toen wel bijna elke dag naar de McDonalds, dus dat had ik er zo weer uit!

Daan, 22, Leiden

Ik had een paar oude schilderijtjes van zeilboten op open water. Ik heb die schilderijtjes ooit voor twintig euro op de kop getikt op een rommelmarkt. Laatst was ik zo blut dat ik naar een pandjeshuis ben gegaan, in de hoop dat de verkoper de waarde verkeerd had ingeschat en de schilderijen eigenlijk duizenden euro’s waard waren. De verkoper had de waarde inderdaad verkeerd ingeschat – maar niet in mijn voordeel. De schilderijtjes waren gezamenlijk precies twaalf euro waard. Ik heb ze toch maar verkocht, want ik had het geld echt nodig. Ik ben daarna meteen doorgelopen naar de supermarkt om er eten van te kopen.

Enkele namen zijn op verzoek van de geïnterviewden gefingeerd.