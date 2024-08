Studenten vertellen over hun duurste ongelukjes

Er zijn veel dingen waar je opeens rekening mee moet houden als je op jezelf gaat wonen: iets met gezond eten, niet pas een was doen als je al drie dagen in je laatste schone onderbroek rondloopt, en af en toe je ouders bellen om te zeggen dat je alles onder controle hebt — ongeacht of dat ook echt zo is.

We vroegen studenten naar hun duurste misstappen en ongelukken, die hen een stuk minder geld hadden gekost als ze wél goed verzekerd waren geweest.

Roos (23)

Ik stond voor de voordeur van een vriend, en toen ik aanbelde gooide hij voor de grap de deur open en gelijk weer dicht. Precies op dat moment leunde ik er juist tegenaan, en toen ging het mis. De deur was namelijk van glas, en ik viel er vol doorheen. Het resultaat: een hoop sneetjes op mijn been, een deuk in mijn ego, en een paar honderd euro aan schade die ik zelf moest ophoesten.

Tjeerd (29)

Toen ik in het laatste jaar van m’n studie zat woonde ik met twee andere gasten op een etage in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Het was echt zo’n goor studentenhuis: de douchebak overstroomde constant, de afwas bleef makkelijk drie weken staan, en eens in de zoveel tijd vond iemand weer een dode muis in z’n kledingkast. Toch woonde ik er wel lekker; de huur was niet heel hoog, en m’n huisgenoten waren chill.

Na een nachtje uitgaan kwam ik een keer rond een uur of vier m’n straat inrijden. Ik was behoorlijk lam, dus het duurde even voordat ik doorhad dat er allemaal brandweer en politie voor de deur stond. Er was brand uitgebroken in onze woning — doordat een van m’n huisgenoten een kaars te dicht bij de gordijnen had gezet, zo ontdekten we later.

Al mijn spullen – kleren, laptop, boeken, echt allés – waren beschadigd. Ik had nog nooit van een inboedelverzekering gehoord, en mijn huisgenoot had ook geen aansprakelijkheidsverzekering. Mijn enige optie om nog wat geld voor mijn vernielde spullen te krijgen, was om hem aan te klagen. Maar dat vond ik toch te lullig; hij was net als ik student en had ook geen cent te makken. Ik heb er wel van geleerd dat je niet te veel waarde moet hechten aan spullen. Ik heb nu bijvoorbeeld nog maar twee paar schoenen. Maar die heb ik wél goed verzekerd.

Marysia (27)

Zo’n anderhalf jaar geleden had ik een ongeluk met mijn racefiets. De remkabel kwam tussen het voorwiel, waardoor ik keihard op de grond kletterde. Ik verloor een voortand, brak m’n kaak en had twee wortelkanaalbehandelingen nodig.

Ik dacht dat ik prima verzekerd was, maar dat viel nogal tegen. Bij mijn verzekeraar kon ik 5000 euro aan mondzorg gedekt krijgen, en ik zette ook nog mijn aanvullende tandartsverzekering in van 1000 euro. Maar dat was niet genoeg voor alle behandelingen; ik moest nog zo’n 2400 euro zelf bijbetalen.

Gerko* (26)

Ik woonde als onderhuurder in een huis met een microbadkamertje, waar je als je zou willen vanaf het toilet zou kunnen douchen. Die douche overstroomde regelmatig, maar omdat ik over drie weken het huis moest verlaten, trok ik me er niet zoveel van aan – het stroomde tenslotte nooit over de drempel.

Op een dag kwam ik thuis en hing er een briefje van de politie aan de deur: of ik de sleutels bij het dichtstbijzijnde bureau op kon komen halen, want er was lekkage geweest, en wel zodanig dat de deur opengebroken moest worden zodat er met spoed een loodgieter bij kon. Het bleek dat het water niet over de drempel wegliep, maar door de voegen. De buurvrouw van de begane grond zei dat het water uit haar plafond kwam alsof haar eigen douche aan stond. Het gekke is dat ik op twee hoog woonde, en het water dus blijkbaar geheel door het leegstaande huis onder me heen liep.

Toen bleek dat ik geen aansprakelijkheidsverzekering had droop het angstzweet langs m’n bilnaad, aangezien de verhuurder de “zichtbare en onzichtbare schade” op mij wil verhalen. Ik wacht nog steeds op de claim, maar aangezien er twee huizen onder water stonden vrees ik dat-ie niet mals zal zijn.

Janneke (27)

Ik stond in de file op de snelweg, en werd gebeld. Mijn telefoon lag naast me op de bijrijdersstoel, dus ik dacht dat ik wel kon opnemen. Niet echt, zo bleek, want ik knalde keihard op de auto voor me. Die had schade aan zijn achterkant, en de voorkant van mijn eigen auto was zo in elkaar gedrukt dat-ie gesleept moest worden naar de dichtstbijzijnde garage. Hij was total loss.

Omdat ik WA verzekerd was, werd de schade van de andere auto nog wel vergoed, maar die van mijn eigen auto niet. Ik heb ‘m nog voor driehonderd euro aan een autohandelaar kunnen slijten, wat een flink verschil was met wat ik er zelf een jaar eerder voor had betaald: 3300 euro. Als ik allrisk verzekerd was geweest, had ik in ieder geval nog de dagwaarde teruggekregen.

Rosie (29)

Een tijdje terug had ik me in m’n hoofd gehaald dat ik partyfotograaf wilde worden. Het leek me echt de ideale manier om wat bij te verdienen: je gaat naar leuke feestjes, loopt een beetje rond, schiet wat plaatjes, en krijgt daar nog voor betaald ook. Bovendien is mijn vriend fotograaf, dus hij had alle camera’s en lenzen die ik nodig zou hebben al in huis.

Ik had al een paar opdrachten gedaan toen ik gevraagd werd om een oudejaarsfeestje te fotograferen. Ik kwam rond een uur of 11 aan en begon gelijk te schieten. Daar ging ik zo in op dat ik de tijd helemaal vergat. Opeens hoorde ik iemand door de microfoon roepen dat het bijna zover was, en zag ik dat mensen om me heen met flessen prosecco in de aanslag stonden. Mensen begonnen af te tellen, en toen knalden overal flessen open.

Er gingen een paar flinke scheuten bubbels over de camera van m’n vriend, die het ook gelijk begaf. De reparatie kostte een paar honderd euro, dus ik was al het geld dat ik had verdiend gelijk ook weer kwijt. Sindsdien laat ik de fotografie maar weer over aan de professionals, en ga ik alleen nog naar feestjes om te feesten.

* De naam van Gerko is op zijn verzoek gefingeerd.