Het studentenleven in 2020 is één langgerekte blokperiode

Het nieuwe academische jaar is weer begonnen, maar dat kun je van het studentenleven niet bepaald zeggen. Geen TD’s tot in de vroege uurtjes en geen studentendopen – al is dat laatste misschien maar beter zo. Het is voor studenten lastiger dan ooit om met elkaar in contact te komen, laat staan een band op te bouwen. Vooral voor eerstejaars is het studentenleven niet wat ze ervan hadden gehoopt.

Zo nu en dan worden er nog wel wat activiteiten georganiseerd, zoals een driegangendiner in de legendarische club Fuse in Brussel. VICE was erbij om de studenten te vragen hoe het nu met hen gaat.

Helena (19), student psychologie

VICE: Dag Helena, is jouw studentenleven erg veranderd?

Helena: Ik ging voor de lockdown naar bijna elke TD die er was, ik genoot ten volle van het studentenleven. Als alternatief ga ik nu vooral op café, of organiseer ik met mijn bubbel thuis een feestje. Maar dat is eerder voor gezelligheid, echt uitgaan en dansen zit er niet in.

Hou jij je goed aan de maatregelen?

Ik probeer op afstand te blijven van mensen die niet in mijn bubbel zitten, en vooral in de buitenlucht met hen af te spreken. Het sociale contact en nieuwe mensen leren kennen vond ik het leukste aan het studentenleven. Dansen en viben kan nu helemaal niet meer vanwege de strikte regels, dat vind ik jammer.

“De drempel om nieuwe mensen te leren kennen is veel hoger, het spontane is eraf.”

Lukt het je nog om nieuwe mensen te leren kennen?

Ik ben sociaal ingesteld, maar vind het toch veel moeilijker om nieuwe mensen te leren kennen. Als je tijdens een TD even buiten ging staan, gebeurde dat vanzelf. Nu is dat helemaal niet meer mogelijk. De drempel om nieuwe mensen te leren kennen is veel hoger, het spontane is eraf.

Sebastiaan (21), student kinesitherapie

VICE: Dag Sebastiaan, hoelang studeer je al in Brussel?

Sebastiaan: Vier jaar, waarvan ik twee jaar op kot heb gezeten. Nu woon ik weer thuis. Niet door corona, maar omdat ik weer ben gaan voetballen.

Ga je graag uit?

Ik ging vooral uit in Gent. In Brussel kwam ik soms hier in de Fuse, maar ging ik vaker op café. Door de coronacrisis is dat natuurlijk veranderd. Dat vind ik jammer, het contrast tussen voor en na de coronacrisis is heel groot in het studentenleven. Nu zit ik hier in de Fuse een driegangen maaltijd te eten, terwijl ik hier vroeger kwam dansen. Vroeger konden we de hele nacht feesten en tot in de vroege uurtjes blijven, nu moeten we hier al om negen uur ‘s avonds weg. Dit is natuurlijk ook leuk, maar iets totaal anders.

Wat doe jij als alternatief?

Nu ga ik af en toe langs bij vrienden op kot, in een kleine groep. Dan drinken en koken we samen. Dat is gezellig, maar totaal anders dan uitgaan natuurlijk.

Zijn er ook positieve kanten aan deze situatie?

Mijn alcoholverbruik is erg gedaald tijdens de crisis. En ik sport meer: ik ben weer gaan voetballen en lopen.

Kejsi (20), uitwisselingsstudent bedrijfskunde

VICE: Hey Kejsi, hoelang zit jij nu in Brussel?

Kejsi: Het is nu mijn derde jaar. Tijdens de lockdown was ik weer in Albanië, maar sinds het nieuwe academiejaar is begonnen ben ik weer terug.

“Nu zet ik vaak in mijn kamer muziek op en dans ik alleen, wat natuurlijk helemaal niet hetzelfde is.”

Wat mis je het meest aan de tijd voor de strenge maatregelen?

Ik mis het uitgaansleven heel erg, vooral de dansvloer. Ik ging vaak uit, meestal op vrijdag of zaterdag. Ik hou echt van dansen. Nu zet ik vaak in mijn kamer muziek op en dans ik alleen, wat natuurlijk helemaal niet hetzelfde is. Ik mis het spontane, sociale aan het uitgaan. Ik vind het moeilijk, bijna onmogelijk, om nieuwe vrienden te maken. Zelfs de vrienden die ik al had zie ik nu amper.

Klea (20), uitwisselingsstudent bedrijfskunde

VICE: Dag Klea, hoelang studeer je al in Brussel?

Klea: Sinds 2018, het eerste jaar van mijn bacheloropleiding.

Je hebt het Brusselse studentenleven dus nog wel meegemaakt. Hoe bevalt ‘het nieuwe normaal’ jou?

Alles is nu anders. Als ik afspreek met vrienden, proberen we ons zo goed mogelijk aan de maatregelen te houden. Ik zie er wel de voordelen van in: voor de lockdown hing ik vaak het hele weekend rond met vrienden, en nu probeer ik mijn tijd wel wat productiever te gebruiken. En ik vind met kleine groepjes afspreken op een rustige plek, zoals het park, eigenlijk veel leuker dan de drukte van voor de coronacrisis.

“Ik vind het moeilijker om mensen aan te spreken door het mondmasker, omdat je hun gezichtsuitdrukking niet zo goed kan zien.”

Normaal gezien ontmoet je in september makkelijk nieuwe studenten. Hoe ging dat dit jaar?

Ik heb nog niet veel nieuwe mensen leren kennen, en spreek vooral af met de mensen die ik al sinds het eerste jaar ken. Ik vind mijn lessenrooster ook erg ingewikkeld: soms heb ik les op de campus en soms online. Dat is allemaal heel nieuw en moet nog wennen. Ik vind het ook moeilijker om mensen aan te spreken door het mondmasker, omdat je hun gezichtsuitdrukking niet zo goed kan zien. Hiervoor sprak ik weleens spontaan mensen aan, maar ik vrees dat dat er dit jaar niet in zit.

