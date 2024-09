Studio Meatwreck geeft alledaagse taferelen een gestoorde draai

Een trap is bekleed met een tapijt van witte boterhammen. Een graffitiwerkje van een zwarte cirkel met een stip erin lijkt het spiegelbeeld van een lamp die ernaast hangt. Studio Meatwreck is een kunstenaarsduo dat er niet voor terugschrikt om rare dingen te maken. Hun beelden laten je verward achter, maar zetten ook aan om meer te gaan bekijken.

Derek Paul Boyle en Mitra Saboury beschrijven zichzelf als “overdreven dramatisch en overdreven analytisch,” twee zaken die we terugzien in hun foto’s. De composities bevatten meestal beide elementen en daarnaast een gezonde dosis absurditeit. Ze maken gebruik van het alledaagse en geven daar een twist aan zodat het allemaal heel merkwaardig aandoet. De beelden zijn gedurfd en zelden worden ze bewerkt.

Het duo is ook niet bang om hun eigen lichamen te gebruiken, wat kan gaan van een kaars in een oor tot een wel heel pijnlijk uitziende manier om je beenhaar te verwijderen. Het is hun bedoeling om “tegenstellingen op een esthetische manier weer te geven en het dagelijkse leven bijzonder te maken.”

“Meatwreck is net dat tikkeltje vreemd, zoals een maaltijd die je heel graag wil eten, maar waarvan je weet dat hij een klein beetje bedorven is,” vertelt het duo aan The Creators Project. “Onze beelden geven dingen waar we heel erg vertrouwd mee zijn een ander gezicht.”

Op de website en Instagram van Studio Meatwreck zie je meer werk van het duo.