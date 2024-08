Stuur Dopebwoy geen tikkie meer als je je lichaam wil laten verbouwen

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we rapper en hitmachine Dopebwoy over schuilen voor zombies bij Boef, het ontvangen van vrijpostige tikkies en waarom zelfs een Grammy hem waarschijnlijk niet gelukkig gaat maken.

Als je morgen sterft, wie is er dan niet welkom op je begrafenis?

Mensen met wie ik niet cool ben, mensen die me verkeerd hebben behandeld, de mensen die me bedrogen hebben. Docenten van vroeger hoeven sowieso ook niet te komen, zij hebben toch niet in me geloofd. Ik wil wel dat m’n begrafenis een beetje gezellig is, het moet niet zielig worden. En er moet gewoon gedript worden. Doe een beetje moeite voor je outfit, zodat ik van boven kan zien dat het je iets doet. En draai iets leuks. Bricks In The Attic ofzo.

Als je twee dieren zou mogen samenvoegen tot een superdier. Welke dieren zouden dat dan zijn?

Een vogel, en een giraffe. Dus je hebt een vogel met een lange nek. Een enorme zwaan, maar dan op steroïden. Ik denk wel dat het dier heel agressief zou zijn. Soms denk ik dat er niets is, soms denk ik dat ik terugkom als een dier. Hoe heet dat? Reïncarnatie, toch? Ik zou sowieso een haai zijn, of een varaan. Ik heb omin Animal Planet gekeken. Jammer dat Steve Irwin dood is.

Voor welk nummer van een andere artiest zou jij een moord plegen om het zelf te hebben geschreven?

Ice On My Baby, van Young Bleu. Dat is er in ieder geval eentje. Wat nog meer? Oh! Kempi, Chicks Vinden Ons Leuk. Chicks vinden ons leuk, ze komen naar de Edi, willen op de foto, helemaal bloot, ja man. Ik mocht dit nooit luisteren. Nee, dit was echt te erg. Heel zachtjes, stiekem luisteren. M’n ma heeft me echt een keer op m’n donder gegeven voor deze. We waren veel te jong hiervoor, maar ja, die tune sloeg aan.

Welk nummer wat je ooit hebt geschreven kan je nu gestolen worden?

Oh, daar heb ik er wel een paar van. Zomer, met Kempi ook toevallig. Dat hoef ik echt niet meer te horen. Ik wil er niet te veel over nadenken, want je moet ook je ontwikkeling in de gaten houden. Het is alleen maar goed dat ik nu beter ben. En weet je wat fucked up is? Als ik het nu benoem gaan mensen het juist checken. Ik heb ook wat nummers gemaakt met Franse artiesten die uiteindelijk niet zo hard zijn, maar dat moet je ook leren.

Vroeger dacht ik veel te veel na over m’n teksten. Ik moest geld lenen van m’n moeder om een studio te huren, dus ik moest altijd vooraf al schrijven zodat ik al m’n tijd in de studio had om op te kunnen nemen. Ik was zo bezig met dat ik geen neppe tunes mocht maken, dat ik veel te veel m’n best deed. Nu hoeft dat niet meer, en kan ik gewoon m’n vibe laten spreken. Shoutout naar m’n moeder.

Wanneer zei je voor het laatst tegen jezelf: ‘ik ga nooit meer drinken’.

Haha, ik zei het gisteren nog man. Eindstand: toch heb ik gedronken. Ik zeg je eerlijk, ik denk niet dat ik ga kunnen stoppen met drinken. Ik kan het proberen, maar ik hou te veel van drank. Dit klinkt bijna alcoholistisch, he? Hennessey is gewoon m’n shit. Ik krijg gelukkig geen katers. Tenzij ik wijn drink. Lindemans. Dan gaat het fout. Ik kan die katers niet aan. Ik lig de hele dag kromgetrokken in bed.

Wanneer heeft voor het laatst iemand gezegd dat hij of zij trots op je is?

Pas geleden nog, man. M’n matties zeggen het vaak tegen me. Kijk waar we nu zijn. M’n ouders zeggen het ook wel. Maar het is niet per se belangrijk voor me. Ik ben namelijk nog niet waar ik wil zijn. Dus als iemand me nu zegt dat ze trots zijn, denk ik: hoe ben je trots?! Ik heb dat ook nodig, ik moet altijd een beetje boos zijn van binnen. Als je me ziet ben ik relaxed, maar van binnen word ik gek. Er zijn nog zoveel dingen die ik moet behalen, ik kan nog lang niet tevreden zijn. Ik ben jarenlang in een rush geweest, waardoor ik nooit bedacht om eens te kijken naar wat ik allemaal bereikt had. Tot nu. Nu zit ik thuis, de hele dag, naar m’n snapchat herinneringen van twee jaar geleden te kijken. Toen was ik op een mindere plek.

Welke beauty producten gebruik jij?

Ik heb nog niets voor m’n skincare, maar ik wil daar wel in gaan duiken binnenkort. Voor nu is het gewoon zo’n Nivea-crème, en Blistex voor m’n lippen. Dat is het, man. Af en toe zet m’n moeder wat dingen in m’n haar. Heel soms zet ik vaseline, maar dat is te plakkerig. Daar moet je maar een hele dunne laag van smeren. Niemand wil als een Malteser rondlopen, toch?

Zijn er complottheorieën waar jij in gelooft?

Ik geloof niet in de illuminati, maar ik geloof wel dat het er is. Kijk. Het is als geloof. Neem het christendom. Als je erin gelooft ben je christen, toch? Ik geloof dat illuminati er is, maar ik geloof niet in illuminati…snap je?

Maak de volgende zin af: het grootste probleem met jonge mensen van tegenwoordig is…

Dat er geen code is, onder jongeren. En ze willen te snel oud zijn. Waarom wil je volwassen zijn? Geniet van je jeugd, nog eventjes. Weet je hoe gelukkig ik was in m’n jeugd? Maar dat heb je niet door. Misschien komt het ook omdat ze oudere mensen veel te veel zien flexen op Instagram, waardoor ze denken dat dat normaal is. Dat was niet in onze tijd.

Van welke film of serie moet jij ontzettend hard huilen?

Dat is er eigenlijk maar eentje. John Q., met Denzel Washington. Of, nou, ja, huilen. Een snelle traan die ik nog net weg kon vegen. Ja man, ik zat op de bank, en ineens gebeurde het. Jullie moeten dit allemaal gaan kijken. Het duurt lang, maar is de moeite waard.

Als jij een darter was, met welk nummer zou je dan opkomen?

We Paid, van 42 Dugg. Pfieeeuw, zo zou ik opkomen. Alles bullseye. Nee man, ik kan het niet. Het is toch een rare sport, kom op. Punten prikken met een pijltje. Ik vind dat geen sport. Je doet toch niets met je spieren? Ren een beetje. Hoe ga je de hele avond staan en een beetje biertjes tappen. Nee man, niet zo.

Wat is de gekste dm die je ooit hebt gekregen?

Ehh, weet je hoe veel gekke dm’s ik krijg? Mannen sturen me tikkies en shit, zodat ze nieuwe drip kunnen kopen. Ik heb wel eens gehad dat chickies me iets vragen. ‘Lieve schat, wil je me alsjeblieft 5000 euro geven zodat ik m’n lichaam kan gaan doen in Santo Domingo?’. Zulke shit. Ja man. En de hele dag sturen mensen me dingen over m’n benen, en over dat ik een legday skipper ben.