Sun Shy Boy leert je in ‘YOUREALLINEED’ hoe je met melancholie omgaat

Melancholie is hartstikke onvoorspelbaar, het kan je op elk moment overvallen; tijdens het tandenpoetsen, als je iets ruikt wat je aan het voedsel van je moeder doet denken of als je na een avondje tanken naar huis fietst. Dit laatste overkwam Emile, aka Sun Shy Boy. En in plaats van dronken huilend z’n crush op te bellen dook hij achter z’n synthesizer en maakte de track YOUREALLINEED, die hier bij ons in première gaat.

Hoewel het een ontzettend volwassen beslissing was om z’n weemoed in z’n microfoon te verwerken, levert dat natuurlijk niet gelijk een heel vrolijk liedje op. En de video, geschoten door Andrea Zavala Folache, is evenmin om te lachen. Je ziet Emile in een donker, regenachtig park mijmeren over mislukte liefdes terwijl in het beeld achter hem allesvernietigende golven stukslaan op een strand met rotsen. Waarschijnlijk voel je je zo als Ajax vanavond verliest.

Check YOUREALLINEED hier beneden.