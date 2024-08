Exclusief: de nieuwe vette videoclip van Black Box Revelation

Als je altijd al een gratis tattoo wilde van je favoriete band Black Box Revelation, dan heb ik slecht nieuws voor je: die kans heb je net laten schieten. Voor hun nieuwe song ‘Tattooed Smiles’ namen Jan Paternoster en Dries Van Dijck namelijk een clip op in een Molenbeekse dansstudio terwijl 139 fans (plus onze collega Cornelius) tattoos lieten zetten gebaseerd op het artwork van hun nieuwe album genaamd – wait for it – Tattooed Smiles.



Ondanks de ontgoocheling over deze gemiste kans heeft de slimme fan ondertussen tussen de lijnen ook het goede nieuws ontcijferd: Black Box Revelation brengt een nieuw album uit. Omdat we onze IT-nerd de mainframe van hun platenmaatschappij lieten hacken, konden we de plaat al beluisteren. We vielen gelukkig niet van onze stoel van de stijlbreuk – waar niet echt vraag naar was – wel van de zeer geslaagde gastoptredens van verre nonkel Seasick Steve en collega-Brusselaar Roméo Elvis.



Het cursief geschreven album Tattooed Smiles komt pas 26 oktober uit, maar omdat wij een sympathiek gezelschap zijn kun je de videoclip van het retestrakke nummer ‘Tattoed Smiles’ (met een animatie van onze huiscartoonist Jangojim) nu al hier bekijken. Op 01:19 passeert de slangentattoo die onze redacteur ziet telkens hij na een lange werkdag zijn stinkende sokken uittrekt.

Hieronder vind je ook nog een de making-of video.

