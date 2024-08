Een supermarkt in Leiden houdt van vakkenvullers maar niet van loonsverhoging

Het is crisis, en dat blijft nog wel even zo. We zijn immers voorbij de start, maar nog niet aan het einde van het begin. Iedereen gaat de komende tijd dus nog even slecht, behalve dan de supermarkten. Die draaien de afgelopen weken dubbele kerstomzetten, en waar vakkenvullen tot een maand geleden nog tot de onderste laag van de beroepsbevolking hoorden (zeg maar daar waar die guys van Rumag nu zitten), zijn het nu helden die onze maatschappij draaiende houden en die als deze oorlog voorbij is allemaal een koninklijke onderscheiding zouden moeten krijgen.

Oké, dat laatste is misschien wat overdreven, maar wat vakkenvullers en andere supermarktmedewerkers wél verdienen, is een fatsoenlijk salaris. Om die reden hield de vakbond FNV deze week een actie bij een filiaal van Albert Heijn in Leiden. De actie, waarbij met stoepkrijt op het plein voor de appie een zeer terechte shoutout naar vakkenvullers werd gegeven, maakt deel uit van de bredere campagne Voor14 van de FNV, waarin wordt gepleit voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur.

Onder de vrolijke stoepkrijttekst “Vakkenvullers we kunnen niet zonder jullie” stond de oproep “minimumloon 14 euro.” De actie werd sympathiek opgepakt door de supermarkt. Op de facebookpagina van dit filiaal (je kunt je afvragen waar de AH Bevrijdingsplein Leiden een eigen facebookpagina aan verdient, maar dat is een ander verhaal) werd een foto van de tekst geplaatst, maar bij nadere beschouwing is er wel iets geks aan de hand. Kijk maar:



De bewerkte foto zoals die op de facebookpagina van de Albert Heijn in Leiden stond

Los van het feit dat er een gevangenisstraf zou moeten staan op zulk slecht photoshopwerk, is het knap dat deze appie juist in deze tijd waarin mensen opeens zoveel waardering voor levensmiddelen hebben dat we met z’n allen in de rij gaan staan voor wc-papier, zichzelf weet neer te zetten als een onsympathieke uitwas van het grootkapitaal. Want waardering uiten voor vakkenvullers is één ding, maar die waardering omzetten in klinkende munt is blijkbaar net een stap te ver.

De bewerkte foto is inmiddels van de facebookpagina van het Albert Heijn-filiaal verwijderd, maar het kwaad was toen al geschied en het internet vergeet – helaas voor deze grootgrutter – nooit iets. De filiaalmanager van de winkel in Leiden wilde niet reageren op vragen van VICE. Het hoofdkantoor van AH laat in een reactie weten: “We hebben contact gehad met de winkel. Zij zijn blij met de vele steunbetuigingen aan de collega’s en wilden dat laten weten aan hun klanten. Daarbij hebben ze inderdaad een deel van de tekst weggehaald. Onhandig maar wel begrijpelijk.”