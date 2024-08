Supersimpele roergebakken Japanse aubergine

Porties: 4

Voorbereiding: 10 minuten

Totaal: 20 minuten

Benodigdheden

15 gram maïzena

30 ml koolzaadolie

675 gram Japanse aubergine (verkrijgbaar bij de Turkse of Aziatische supermarkt), schuin gesneden

45 ml sojasaus

30 ml rijstwijn

15 ml sesamolie

10 gram geroosterde sesamzaadjes

1 rode peper, zaadlijsten verwijderd en fijngesneden

2 lente-uitjes, in kleine ringen gesneden

Bereidingswijze

1. Meng de maïzena met 15 ml water en zet het even aan de kant.

2. Verhit de koolzaadolie in een wok op middelhoog vuur. Voeg vervolgens de aubergine toe en bak totdat-ie goudkleurig en zacht is. Dit duurt zo’n vijf minuten. Doe de sojasaus bij de aubergine en bak zo’n 1 tot 2 minuten mee. Roer nu het maïzena-mengsel door de groenten en bak nog een minuutje mee. Doe tot slot de resterende ingrediënten in de pan en schep alles goed door elkaar. Bak het geheel nog 1 minuut en serveer tot slot op een mooi bord.