Supersonische gifjes nemen je mee de ruimte in

In de wondere wereld van gifjes kom je nogal vreemde dingen tegen. Zo maakte een Russische animator van viralfilmpjes uit verveling gifjes die op scènes uit een actiefilm leken en een andere kunstenaar maakte elke dag een nieuwe GIF. Adam Heath kiest voor abstracte en meeslepende gifjes met een science-fiction sfeertje. Het zijn voornamelijk felle lichtgevende kleuren en vormen die over je scherm bewegen. Zo knallen oneindige kegels continu tegel een bowlingbal en zie je dominoblokjes die op zwoele wijze langs elkaar schuifelen. Het is zijn eerbetoon aan de mogelijkheden van digitale kunst.

Bekijk de gifjes hieronder:

Check de Ello-pagina van Adam Heath voor meer van zijn gifjes.