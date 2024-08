Surrealistische foto’s van Amerika’s vreemdste illegale activiteiten

Olivia Locher legde vijftig verboden activiteiten vast voor haar boek. Als je het doorbladert zul je geen bewijs vinden dat de 26-jarige fotograaf en haar vrienden een bank hebben beroofd, of politieke samenzweringen aan het voorbereiden waren. Je zult waarschijnlijk zelfs niet eens weten dat het hier om illegale acties gaat als het niet expliciet vernoemd stond – behalve als je ooit eens gearresteerd bent geweest voor het bezit van dildo’s in Arizona of omdat je een pad gekust hebt in Kentucky. I Fought The Law: Photographs by Olivia Locher of the Strangest Laws from Each of the 50 States is een collectie van de meest verrassende criminele activiteiten, van het verzamelen van dildo’s en levende amfibieën proeven tot fietsen in een zwembad (Californië) en het hebben van een ijsje in je achterzak (Alabama).

“In Texas is het verboden voor kinderen om speciale kapsels te hebben.”

De inspiratie voor het boek werd gewekt toen een van Olivia’s vrienden haar vertelde over de ijsjeswet in Alabama. Haar nieuwsgierigheid was aangewakkerd en ze begon onderzoek te doen naar meer van dit soort vreemde wetten in Amerika. De strafbare activiteiten werden daarna gefotografeerd in Olivia’s kenmerkend speelse Pop Art-stijl, en persifleert de gedateerde decreten.

“In Georgia is het verboden te picknicken op een kerkhof.”

“Als kind was ik al een extreme dagdromer,” vertelde Olivia ons nadat ze haar eerste boekdeal scoorde afgelopen zomer. “Ik maakte geen onderscheid tussen mijn fantasie en het echte leven. Gelukkig hebben mijn ouders mij nooit in dit gedrag geremd of dit ontmoedigd. Ik ben uit die denkwijze gegroeid toen ik tiener was, maar surrealistische thema’s bleven altijd in mijn gedachten rondspoken.” Olivia heeft een natuurlijk gevoel voor wat het goed doet op het internet – ze vertelde dat het succes van de ijsfoto veel gekopieerd werd. “Ik postte de foto en op de een of andere manier kreeg die meer dan twintigduizend ‘notes’ op Tumblr,” zei ze. “Het was grappig, want later verving ik vier van die foto’s met nog iets sprekender werk. Die foto’s gingen viral en waren het voorwerk van de daadwerkelijke serie.”

“In Alabama is het te allen tijde illegaal om een ijsje in je achterzak te hebben.”

I Fought the Law plaatst daarnaast ook serieuze kanttekeningen over het sociale en politieke klimaat waarin de wetten zijn gemaakt, en wat er gebeurt wanneer wetgevers hun eigen gang kunnen gaan. Sommige van de wetten zijn logisch – Massachusetts verbod op het maken van ongepaste foto’s zonder toestemming is een wet die zeker moet blijven – terwijl de rechtvaardiging van anderen wat verder te zoeken is. Maar sommige lijken simpelweg gegrond te zijn in logica. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat gaan vissen met dynamiet geen slim idee is, in welke staat dan ook.

‘I Fought the Law’ is te koop via Chronicle Books .

“In Californië is het verboden om te fietsen in een zwembad.”

“In Ohio is het illegaal je uit te kleden voor een portret van een man.”

“In Oregon mag je niet je fysieke uithoudingsvermogen testen terwijl je in een auto op de snelweg rijdt.”

“In Rhode Island is het illegaal om transparante kleding te dragen.”

