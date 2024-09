Het universum stroomt door deze geanimeerde schilderijen

Is het een sterrenstelsel hier ver, ver vandaan of een innige omhelzing van twee geliefden? In Hello Helios van James R. Eads zit een beetje van allebei. Kunstenaar Chris McDaniel, ook wel bekend als The Glitch, zag de wervelende illustratie en voelde zich meteen geroepen om de Van Gogh-achtige penseelstreken te animeren. Een nieuw project was geboren.

“De eerste keer dat ik het werk van Eads zag, vond ik al dat het de illusie wekte dat het bewoog,” vertelt McDaniel aan The Creators Project. Ongeveer een maand geleden nam hij contact op met Eads en vroeg of hij zijn kunst mocht ‘morphen’. “Ik wist niet helemaal wat dat betekende, maar ik was nieuwsgierig, dus heb ik maar gewoon gezegd dat hij ervoor moest gaan,” vertelt Eads. “Ik had geen idee dat het zó waanzinnig zou worden.”

Paint, James R. Eads en The Glitch

Sindsdien veranderden ze samen meerdere schilderijen in bewegende animaties. Bij elke animatie voelt Eads dat McDaniel beter begrijpt wat hij zelf ziet wanneer hij schildert. “Eerder leken de schilderijen meer te ademen dan te bewegen. Mijn werk is nu echt tot leven gekomen,” vertelt Eads. McDaniel is even tevreden over hun samenwerking. “Het werk van James geeft me een soort innerlijke rust,” vertelt hij. “Ik ben nog steeds vereerd dat hij mij dit laat doen.”

De combinatie werkt betoverend. Het werk van Eads neemt ons mee naar prachtige werelden, terwijl de animatie van McDaniel ervoor zorgt dat we er ook echt ingetrokken worden. Volgens Eads is het effect zo sterk omdat hij dezelfde visie heeft als McDaniel. “Voor ons is kunst een vorm van meditatie. Het heeft iets rustgevends en hypnotiserend. Er schuilt magie in de subtiliteit.”

Each Day Spent, James R. Eads en The Glitch

Fowl Forty Fives, James R. Eads en The Glitch

Goodbye Helios, James R. Eads en The Glitch

Wherever You Go There Your Are, James R. Eads en The Glitch

Old Friends, James R. Eads en The Glitch

Eads werkt en woont in kunstenaarskolonie The Brewery in LA, waar zijn kunst van 22 tot 23 oktober te zien is tijdens een beeldenroute. Bekijk hier meer van zijn werk en volg Chris McDaniel op Instagram.