Ik ging naar Susobrino’s intieme EP releaseparty in Antwerpen

Bolivië staat bekend om zijn revoluties, voorbeeldige feministen, lama’s, Inca’s en het onterecht als hoofdstad geziene La Paz. De officiële hoofdstad is namelijk Sucre, thuisbasis van vele creatievelingen en een van de meest diverse steden qua etniciteiten, waaronder een zekere Belgische artiest wiens wortels van Sucre tot in Turnhout reiken: Susobrino.



Susobrino maakte met zijn jungle screeches, opgehitste ritmes en future beats naam in België als jonge producer en won tot tweemaal toe Champion Sound [een Belgische beatbattle die focust op jonge producers, red.]. Met twee releases onder zijn riem mogen we nu in januari genieten van Suso’s nieuwste creatie: een solo-gitaar EP op San-Kofa Rhythm Records, het spiksplinternieuwe Belgische label van DTM-Funk.

David Tricot Mizero, beter bekend als DTM-Funk, is geen onbekend gezicht in de Belgische elektronische muziekscene. Eerder was hij jaren actief als promoter en booker van evenementen zoals African Boogie Nights, Champion Sound en tal van andere underground club feesten in het Antwerpse, en ondertussen is hij dus zijn eigen label begonnen.

Dat label focust voornamelijk op Belgische artiesten met een bepaalde eigenheid, en is vernoemd naar een woord uit de Ghanese taal met als betekenis: ‘to go back and fetch it’. San-Kofa wil met zijn releases namelijk terugkeren naar de roots van een artiest en dat tegelijk koppelen aan diens essentie in de hedendaagse elektronische muziekscene.

Niet verrassend dus dat de eerste release van de hand van Susobrino komt, wiens muziek doordrenkt is met zijn Boliviaanse roots. Om de release te vieren werd er een intiem privé-concert gehouden, met Suso op de gitaar en Boliviaanse hapjes gemaakt door Antwerpse DJ Mills Boogie y la mamma del Suso.

Wie een klein beetje Spaans begrijpt, kan al vermoeden dat de ‘Seis Estudios Para Guitarra’ EP bestaat uit zes verschillende gitaarstukken die Suso schreef op zijn guitarito, een kleinere variant van de gitaar. Tussen zijn 14de en 16de leefde Susobrino nog in Spanje en volgde hij daar muziekles. In tegenstelling tot de soms nogal conservatieve aanpak van vele muziekscholen in België, koos zijn Spaanse leerkracht daar voor een iets pragmatischere aanpak.



Kleine Suso wou altijd al ‘Asturias’ kunnen spelen van Isaac Albeniz – een complex stuk dat niet al te gemakkelijk aan te leren is – dus sloten ze een deal. Als Suso eerst bewees dat hij twee andere stukken kon spelen én als hij beloofde om nooit te stoppen met spelen, daagde zijn mentor hem uit, dan leerde hij hem Asturias. En zo geschiedde.

Later verhuisde Susobrino terug naar België om zich volledig te storten op zijn studies muzikant elektronica in PXL-Music te Hasselt. Na een EP en een album te releasen van zijn Latino Electronics, besloot Suso een stap terug te zetten in de richting van zijn roots en opnieuw de uitdaging aan te gaan om een EP te maken met enkel zijn gitaar als saluté naar zijn oude leerkracht uit Spanje.

Op de releaseparty werden glazen geheven en geklonken voor deze eerste EP op San-Kofa Rhythm Records. En leven moet uitbundig gevierd worden, met naast de muziek ook shotjes en bier, en in mijn geval een kater de dag erna.

Susobrino’s EP ‘Seis Estudios Para Guitarra’ is nu hier te beluisteren.

