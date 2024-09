Sylvana Simons: “Het leiderschap dat we nodig hebben is moreel leiderschap.”

Terwijl Europa aan de voet staat van een jaar waarin extreemrechtse politici de macht kunnen grijpen in Frankrijk en Duitsland, Brexit steeds dichterbij komt en Donald Trump de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt, is er in Nederland juist een partij opgezet die de andere kant opgaat. Het is de eerste partij van ons continent met een pro-immigratie- en pro-diversiteitsagenda. Een van de meest vooraanstaande gezichten van Denk is een gekleurde, in het buitenland geboren vrouw.



In mei ruilde Sylvana Simons haar mediacarrière in voor een rol in de politiek. Ze sloot zich aan bij Denk als kandidaat voor de verkiezingen in maart en sindsdien is ze politicus in plaats van presentator.

Denk werd in mei 2015 opgericht nadat de Turks-Nederlandse parlementariërs Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk uit de PvdA waren gezet, omdat ze kritiek uitten op het integratiebeleid van minister Lodewijk Asscher. Asscher wilde bepaalde Turks-Nederlandse organisaties onder de loep nemen nadat uit een onderzoek bleek dat sommige jongeren zich identificeerden met groepen als IS.

De twee begonnen hun eigen partij, die inmiddels meer dan 3500 leden heeft – dat is genoeg om als politieke partij overheidsfinanciering te krijgen. Er is voorspeld dat ze twee of meer zetels zullen krijgen in maart (momenteel hebben ze twee plekken, die worden ingenomen door Kuzu en Öztürk zelf.)

Simons is geboren in Suriname en emigreerde met haar familie naar Nederland toen ze achttien maanden oud was. Ze heeft gewerkt als danseres, actrice, tv- en radiopresentator, columnist, schrijver en deed mee aan Strictly Come Dancing. Ze besloot de politiek in te gaan nadat ze twee jaar geleden bedreigd werd op social media omdat ze een gepensioneerde journalist aansprak die vluchtelingen “zwartjes” noemde.

“Ik kreeg een hele hoop gekke en vervelende reacties,” vertelt ze. “Mensen vroegen me wat ik nog in Nederland deed, waarom ik niet terugging naar mijn eigen land. Ik ben niet in Nederland geboren, dus ik wist niet echt hoe ik daarop moest reageren. Maar het viel me op dat veel mensen niets weten over immigratie en waarom er verschillende culturen zijn in Nederland.”

Die reacties lieten Simons inzien dat structureel racisme diep in de Nederlandse samenleving geworteld zit en dat het onderwijssysteem hervormd moet worden. “Ik wilde iets doen dat echt effect heeft op de lange termijn, dat er echt dingen veranderen. Ik wil de samenleving eerlijker maken,” zegt ze. “Ik realiseerde me dat als ik iets wil veranderen, ik bij de kern moest beginnen. En de kern is ons systeem,” voegt ze toe.



In Nederland wonen zo’n 3,7 miljoen immigranten. Het grootste deel komt uit Marokko en Turkije en uit vroegere kolonies zoals Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Maar Nederland is ook het land van Geert Wilders (die overigens Indonesische roots heeft), en controversiële tradities zoals Zwarte Piet.

Simons heeft openlijk kritiek op Zwarte Piet en gelooft dat we via het Nederlandse onderwijs mensen beter op de hoogte moeten stellen van het koloniale verleden van Nederland en hoe het land profiteerde van de slavenhandel. “Ik dacht eerst dat het iets was dat ik gewoon gemist had op school, maar toen besefte ik me dat het iets structureels en institutioneels is,” vertelt ze.

Simons is regelmatig op televisie en vertelt over ongelijkheid in de Nederlandse maatschappij – gebaseerd op ras, gender, onvermogen en meer – en waarom we integratie met z’n allen moeten accepteren.

“We hebben het gevoel dat integratie maar op één manier kan, en dat werkt dus niet,” vertelt ze over Denk.

“Nederlanders gebruiken het woord ‘integratie’, terwijl ze eigenlijk ‘assimilatie’ bedoelen,” vertelt ze. “Er wonen migranten van de derde generatie in Nederland, die hier geboren zijn. Zij hoeven niet te integreren. Zij zijn hier geboren, zij gaan hier naar school, zij werken hier. Zij zijn Nederlanders.”

Volgens Simons wordt van minderheden verwacht dat als ze integreren, ze hun cultuur daarmee ook voor een groot deel achter zich laten. Dat zou niet nodig moeten zijn. “Het is tijd dat de dominante groep niet alleen zegt: ‘Nou, je bent welkom in dit land als gast.’ Nee. We zijn gelijk en we leven hier samen. Hoe gaan we die verantwoordelijkheid, dat burgerschap samen verdelen?”

Ze vergelijkt het integratieprobleem met het verschil tussen met iemand samenwonen en iemand op bezoek hebben. “Als er iemand langskomt en in je huis verblijft, vertel je de huisregels: wanneer er gegeten wordt en of ze hun schoenen uit moeten doen. Als je samen ergens woont, beslis je samen wat voor bank je gaat kopen, wie er verantwoordelijk is voor de boodschappen en wie er gaat koken.”

Denk pleit daarom voor het dekoloniseren van het Nederlandse onderwijs, de taal, monumenten en straatnamen, het beboeten of ontslaan bij discriminerend gedrag, en het opstellen van een ‘slachtoffer-dader-contract’, dat net zo makkelijk kan worden ingetrokken als een rijbewijs bij overtredingen.

De partij stelt voor dat mensen die discriminerend gedrag vertonen een cursus volgen, waarbij ze worden geconfronteerd worden met de gevolgen van hun gedrag en ze in contact worden gebracht met hun slachtoffers “om hun kennis en begrip erover te vergroten,” legt Simons uit.

Maar de campagne van Simons krijgt veel kritiek in de media, en op social media wordt ze regelmatig bedreigd. Sommigen beargumenteren juist dat Denk ervoor zorgt dat de sociale verschillen in Nederland alleen maar groter worden.



“Als je gewend bent aan privileges, voelt gelijkheid als onderdrukking,” zegt ze. “Het is moeilijk voor mensen om dat te beseffen en te denken: o, zij hebben ook een stem, zij zijn ook gewoon Nederlands en nemen verantwoordelijkheid voor hun land en willen gewoon gelijk zijn in het gesprek.”

Sinds de carnavalsvideo verscheen, waarin Simons werd afgebeeld alsof ze gelynched werd, heeft ze persoonlijke beveiliging nodig. Het Openbaar Ministerie doet momenteel onderzoek naar de video, en de maker heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie. Maar Mark Rutte heeft zich nog steeds niets gezegd over de racistische video – iets wat Simons niet verrast.

“Ik heb het gevoel dat dat ook een deel van het probleem is,” zegt ze. “Het leiderschap dat we nodig hebben is niet alleen economisch leiderschap, maar ook moreel leiderschap. We hebben een leider nodig die zegt: ‘Dit is niet de kant die we op willen met ons land.’”

En om rechts-extremisme en politici die tegen immigratie zijn tegen te gaan, vindt ze dat jonge mensen actiever moeten worden in de politiek en zeker moeten gaan stemmen om te zorgen dat het systeem verandert.

“We hebben gezien dat de traditionele politici en politiek vaak geen rekening houden met jonge mensen. Er wordt een toekomst gecreëerd die niet veelbelovend is voor jongeren,” zegt ze. “Ik vind dat we wat frisse lucht en nieuw bloed nodig hebben. We zien immers bij veel politieke partijen dat ze vastzitten in hun eigen web en dat de oude politiek niet meer werkt.”

“Wat we in zowel het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten hebben gezien, is dat jonge mensen stemmen voor een open samenleving – ze zijn ruimdenkend – terwijl de conservatieven en ouderen zich veel meer vastklampen aan de angst die verspreid wordt.” Ze moedigt jonge mensen aan om organisaties te zoeken waarbij ze zich wel thuis voelen en om hun stem te laten horen. Of het nu gaat om werk, gezondheid of betaalbaar onderwijs, “veel problemen die we nu tegenkomen zijn de problemen van de toekomst,” zegt ze.

