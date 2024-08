Door pubvoer heb ik als Syriër Groot-Britannië pas echt leren omarmen

Mijn man en ik zitten aan de ontbijttafel op een uitzonderlijk mooie ochtend in het Lake District. Hij geniet van een kopje thee; ik drink zoals altijd koffie. Onze gastheer Gareth verschijnt met twee keer een vegetarisch ‘full English ontbijt’, bestaande uit spiegeleieren, vegetarische worstjes, champignons, witte bonen in tomatensaus, hash browns en tomaten.

Het is de eerste ochtend van ons verblijf in de buurt van Lake Windermere in het Lake District, het grootste nationale park van Engeland. Het is ook de thuishaven van William Wordsworth, een beroemde dichter uit de Romantiek; kinderboekenschrijver Beatrix Potter en talloze mooie wandelpaden en azuurblauwe meren. Het is de eerste bestemming van onze reis waarmee we het Verenigd Koninkrijk, het land waar ik een staatsburger van wil worden, willen herontdekken.

Een vegetarisch Engels ontbijt. Alle foto’s door de auteur

De eerste keer dat ik vanuit Syrië naar Groot-Brittannië verhuisde was voor mijn masteropleiding. Doordat ik jaren in Londen woonde voelt het als een tweede thuis. Door het land te doorkruisen hoop ik nog meer te ervaren wat het betekent om Brits te zijn en me voor te bereiden op mijn aanstaande inburgeringstest. Iedereen die een Brits staatsburger wil worden, moet deze meerkeuzetoets over de Britse geschiedenis en cultuur maken. Twee weken na mijn vakantie in het Lake District is mijn examen.

Tijdens het ontbijt vraag ik Gareth waar we tijdens de lunch nog meer Engels eten kunnen uitproberen. Hij is enigszins verrast door de vraag en zegt: “Nou, Engels eten is heel moeilijk te vinden… tenzij je naar de pub gaat.”

Ik kwam er na mijn verhuizing snel achter dat de pub centraal staat in het Britse leven. Ik herinner me nog de verbazing tijdens mijn eerste week in het Verenigd Koninkrijk, toen ik zag dat mensen zelfs hun kinderen meenemen naar pubs. Later besefte ik dat pubs niet alleen plekken zijn om te drinken, maar ook plekken waar mensen hun buurtgenoten ontmoeten.

Op aanraden van Gareth besluiten mijn man en ik om naar The Lamplighter te gaan, een pub en familiebedrijf in Windermere. We bestellen alcoholvrije cocktails en nemen de menukaart door. Er is veel keuze: gebraden rosbief, vegetarische burgers, curry, gebakken worst met aardappelpuree, vis van de dag. We besluiten om te beginnen met een kaassalade, gemaakt met een drietal Britse kazen, waaronder een kruimelige, gerookte Lancashire en een heerlijk ruikende, zachte blauwe kaas.

Twee porties traditionele fish and chips en een salade met kaas in The Lamplighter Pub in het Lake District

Ik twijfel over welk hoofdgerecht ik moet kiezen. Ik wil iets traditioneel Brits eten, maar telt curry wel als een echt Brits gerecht? Wil ik iets vegetarisch? Vegetarisch en veganistisch eten wordt steeds populairder in Groot-Brittannië, maar ik heb een aantal mislukte pogingen gedaan om vegetariër te worden, vooral omdat ik de vleesschotels miste die ik in mijn jeugd in het Midden-Oosten vaak at. Ik zou de gebraden rosbief best willen bestellen, maar die is niet halal. Ook denk ik dat het traditioneler zou zijn om zo’n braadstuk op een zondag thuis te eten. Ik die traditie door mijn vriendin Astrid die dol was op het organiseren van zondagse lunches bij haar thuis. Mijn man en ik hebben deze traditie thuis overgenomen; we krijgen geregeld vrienden over de vloer voor een maaltijd met een halal braadstuk.

Uiteindelijk besluiten we om fish and chips te bestellen. Een klassiek pubgerecht, dat ook halal is. De kabeljauw in een krokant jasje wordt geserveerd met een klein beetje citroensap eroverheen, friet en verse doperwten. Ik moet aan de studiegids denken die ik aan het lezen ben voor de inburgeringstest, waarin staat dat fish and chips en braadvlees worden beschouwd als de traditioneelste Engelse gerechten.

Orrest Head in het Lake District

Na de lunch wandelen we naar de uitkijkpunt Orrest Head op een heuveltop, vlakbij Lake Windermere. Op het hoogste punt hebben we een adembenemend uitzicht op het meer en de omliggende bergen. Het doet me denken aan de prachtige bergen in Syrië, aan wandeltochten en picknicks met mijn familie.

Ik ben ontzettend gelukkig; ik voel me thuis. Ik weet dat ik altijd goede herinneringen aan Syrië bij me zal dragen – het is een deel van wie ik ben. Maar ik hou ook van mijn tweede huis, waar ik me welkom en geaccepteerd voel. Een Brits staatsburger worden betekent dat ik mijn eigen cultuur kan behouden, maar me ook delen van het leven in Groot-Brittannië eigen kan maken. Dat ik kan genieten van vrijheid, democratie en culturele diversiteit.

En natuurlijk van pubeten met fish and chips.

