Ta-da! Alice Glass heeft een EP uitgebracht toen niemand keek

Iets langer dan een week geleden hoorden we Without Love, het eerste nieuwe nummer van Alice Glass sinds 2015. De dag erop dropte ze uit het niets een bijhorende video, en ze heeft duidelijk de smaak te pakken. Vandaag maakt de wereld plotseling kennis met een volwaardige EP, en diezelfde wereld ziet er hierdoor opeens een stuk mooier en vrouwelijker uit.



Gezien de impact die ze heeft is het eigenlijk een beetje gek dat dit pas haar allereerste solowerk is, en hoewel we daar lang op hebben gewacht voelt het wel als een perfecte weergave van wie ze is. Het is elektronische pop vol met gevoel, wat klinkt alsof het is gecomponeerd op een piano met toetsen gemaakt van glasscherven.



Net als Without Love is de hele EP geschreven door Glass, en werkt ze voor de producties samen met Jupiter Keyes van HEALTH. Laten we hopen dat er snel een album volgt.