Zo bak je een lekkere taart zonder moeilijke apparaten als een weegschaal

Ik heb geen garde, deegroller, weegschaal en bakvormen. Het enige wat een beetje in de buurt van bakgereedschap komt is een ongebruikte scheerkwast, die ik zou kunnen gebruiken om m’n deeg met ei te bestrijken. Maar omdat we in thuisisolatie zitten en ik bang ben, wilde ik toch eigenlijk wel proberen om mijn angsten van me af te bakken en op te eten. Daarom besloot ik hulp in te schakelen, om te leren hoe ik zonder kookgerei alsnog een professionele taart kon bakken.



Banketbanker Edvige Simoncelli. Foto eigendom van Simoncelli.



De 26-jarige Edvige Simoncelli werkte eerder in het chique hotel Hassler in Rome en het gastronomische restaurant Alkimia in Barcelona. Ze werd in 2019 door het Italiaanse eet- en wijnmagazine Gambero Rosso uitgeroepen tot Banketbakker van het Jaar. Haar liefde voor chique desserts bracht haar weer terug naar Rome, waar ze nu werkt in sterrenrestaurant Idylio, dat op het moment van schrijven gesloten is vanwege de coronacrisis. Het restaurant doet niet aan afhaalmaaltijden en Simoncelli zei tegen me dat de koks niet veel konden doen, behalve wachten tot de restaurants weer open mogen – hopelijk in juni.

Ik vertelde mijn nieuwe mentor dat ik iets klassieks wilde maken, zoals tiramisu of een custardtaart. Maar zij stelde voor dat ik een van haar recepten zou proberen: een ganachetaart van pure chocolade, met fruit en bessen. Ik vond het intimiderend om zo’n prachtig dessert zonder de juiste kookgereedschappen te maken, maar gelukkig had ik de bedenker van het recept aan mijn zijde.

De intimiderende taart in kwestie. Foto eigendom van Edvige Simoncelli

Korstdeeg zonder weegschaal of deegroller

Voor de korst heb je 220 gram boter, 180 gram poedersuiker, 5 gram zout, 100 gram ei, 480 gram bloem en 50 gram cacao nodig. Daarmee maak je een taart waar je 12 tot 15 punten uit kunt snijden, maar aangezien niemand ter wereld binnenkort een feestje geeft, kun je ook van alles de helft nemen.

Mijn taartbodem, die helemaal uit zichzelf omhoog staat.



Meng eerst alle droge ingrediënten in een grote kom. Om de bloem te meten, haal je iets minder dan de helft uit een pak van een kilo. Als je geen nieuw pak hebt, is een eetlepel ongeveer 16 gram bloem. Vijf gram zout komt overeen met een royale besprenkeling. Voeg daarna de boterblokjes toe en wrijf die goed door het geheel, zodat je een licht klonterig deeg krijgt. Boter zou makkelijk af te meten moeten zijn – de meeste pakjes hebben afmetingen op hun verpakking staan.

Voeg nu de eieren en suiker toe. Eén ei is ongeveer 55 gram, dus je kunt er voor dit recept twee gebruiken. Als je echt precies wilt zijn, kraak ze dan in een schaaltje, klop ze op en haal er acht eetlepels uit. Meng het deeg goed zonder het te kneden, totdat je een grote bruine bal hebt.

Pers de bal in een ruwe rechthoek. Wikkel die in huishoudfolie en laat ‘m een halfuur in de koelkast rusten. “Dat maakt het later makkelijk om ‘m uit te rollen”, zegt Simoncelli.

Rol je deeg vervolgens totdat het ongeveer 1 centimeter dik is. Gebruik daarbij je rol huishoudfolie als deegroller. Misschien glipt die af en toe uit je hand, maar je krijgt er een egaler oppervlak van dan wanneer je een fles zou gebruiken. Simoncelli heeft nog een pro-tip: leg het deeg tussen twee vellen, licht met bloem bestuift bakpapier, voordat je gaat rollen.

Aangezien we geen bakvorm hebben, hangt de structuur van je bodem af van hoe goed je kunt bouwen – wat ik niet kon. Allereerst leg je een bord bovenop je deeg, waar je omheen kunt snijden om je ronde bodem te krijgen. Van de afgesneden resten moet je een paar lange reepjes snijden. Dat zijn je zijkanten, die je met koud water aan je bodem kunt bevestigen.

Improviseer, mensen

Om ervoor te zorgen dat je meesterwerk zijn vorm behoudt, moet je allereerst de bodem van je taart op een bakplaat leggen met bakpapier erop.

Knip dan een paar lange en brede stroken aluminiumfolie, en vouw die een paar keer in de lengte om ze steviger te maken. Zorg ervoor dat je uiteindelijke strook minstens zo breed is als je taart lang is. Pak je strookjes en wikkel ze rondom je taart, zodat ze de slappe zijkanten ondersteunen.

Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Verlaag vlak voordat je je bodem in de oven doet de temperatuur naar 160 graden. Prik een paar keer met een vork in je bodem en bak ‘m 25 minuten. Laat hem daarna afkoelen.





Ganache zonder garde

Maak ondertussen, als je taartbodem in de oven zit, de ganache. Je hebt 110 milliliter melk, 110 milliliter room, 160 gram pure chocolade en 20 gram ei nodig. Zelfs als je voor de taartbodem van alle ingrediënten maar de helft hebt gebruikt, raad ik je aan om niet hetzelfde te doen voor de ganache – je kunt er altijd later nog wat biscuitjes in dopen.

Hak je chocolade met een mes in grove stukjes. Je kunt met behulp van het gewicht op de verpakking wel ongeveer inschatten hoeveel 160 gram is. Doe de chocoladebrokjes in een kom met een lepel geklopt ei. Check je taartkorst ondertussen even – de mijne was inmiddels aan een kant ingestort – en los eventuele problemen op met extra aluminiumfoliestroken.

Doe de melk en room in een pan (voor allebei geldt: iets meer dan een half glas) en breng dat aan de kook. Als het kookt, giet je het in de kom met de chocolade en het ei en begin je te roeren. “In het begin ziet het er behoorlijk gespleten uit, maar het zal uiteindelijk mooi met elkaar mengen”, stelt Edvige me gerust. Het kostte mij een goede vijf minuten tot het zover was. Tik vervolgens je ganachekom op je aanrecht om de luchtbellen eruit te halen. Dat zorgt ervoor dat je taartoppervlak straks niet barst.

Ongelooflijk: gevouwen aluminiumfolie kan als bakvorm dienen





Giet je ganache in je afgekoelde taartbodem en zet het geheel 25 minuten in de oven op 150 graden. Staar door het raampje in je oven en besef dat het oppervlak net zo glanzend en perfect blijft als alle taarten die je op Pinterest hebt gezien.

Dit recept is niet echt suikerrijk, dus als je je taart uit je de oven haalt en hij is afgekoeld, kun je hem met wat bessen naar keuze bedekken. Je kunt er ook slagroom op spuiten als je daar zin in hebt. Als je dat niet in huis hebt, pak dan wat van je zware room, voeg suiker toe en bereid je voor om je spieren aan het werk te zetten. “Je kunt een cocktailshaker met ijs gebruiken,” oppert Edvige. “Het koele ijs botst tegen de room, wat helpt met het opkloppen.”

Wees creatief met je garnering. Fruit werkt goed, karamelsaus ook.

Gefeliciteerd! Je hebt met succes een door een sterrenchef goedgekeurde ganachetaart gemaakt. Hij is misschien wel lelijk, maar dat maakt je maag niet uit. Geniet ervan om ‘m de komende week op je bank op te eten.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Italië.