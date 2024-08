Taart met olijfolie en glazuur

Goed voor: 2 taarten met een doorsnede van 23 centimeter

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 1 uur en 20 minuten

Benodigdheden

voor de cake met olijfolie:

335 gram kristalsuiker

8 grote eieren

7 gram zeezout

470 gram patentbloem, gezeefd

15 gram bakpoeder, gezeefd

2 gram rozemarijnblaadjes, fijngehakt

schil van 2 citroenen

400 ml extra vierge olijfolie, plus iets extra om het blik in te vetten

voor het glazuur:

220 gram poedersuiker

240 gram kristalsuiker

60 ml citroensap

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 150°C.



2. Vet de taartvormen (met een doorsnede van 23 centimeter) in met de olijfolie en zet ‘m opzij. Gebruik een handmixer met garden om de kristalsuiker en de eieren te kloppen, totdat het mengsel in volume is verdrievoudigd. Dit duurt zo’n vijf minuten. Voeg vervolgens het zout toe.

3. Meng ondertussen de bloem, bakpoeder, rozemarijn en citroenschil in een grote kom. Als de eieren bijna in volume zijn verdrievoudigd, zet je de mixer op een lagere stand en voeg je de droge ingrediënten en olijfolie toe. Doe dit beetje bij beetje en wissel de droge ingrediënten af met de olie. Het duurt ongeveer een minuut voordat alles is vermengd.

4. Maak nu het glazuur: klop de suikersoorten en het citroensap in een grote kom tot een glad mengsel.

5. Verdeel het taartbeslag over de taartvormen. Bak de taarten totdat ze goudbruin zijn. Dit duurt ongeveer 45 minuten. Laat volledig afkoelen en giet er vervolgens lekker veel glazuur over.