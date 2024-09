Taart, tompouces en gedans op de verjaardag van Tom Trago

Er is een grote kans aanwezig dat de schoonmaakdienst van het Stroomhuis in Eindhoven nog steeds bezig is met confetti opruimen. Tom Trago vierde hier namelijk zijn verjaardag, draaide en all-nighter en trok daarvoor zijn vrienden mee in een busje naar de Brabantse stad. Taarten en tompouces deden de ronde, ook achter de draaitafel, en de beperkte bewegingsruimte in de club maakte het een krap maar gezellig verjaardagsfeestje. Als je niet bij dit intieme feestje kon zijn, hebben wij gelukkig de foto’s nog.

Alle foto’s door Dick Rennings.