De mensen achter Taboob willen Instagram veranderen met hun tepelfoto’s

Stipt om 8 uur ‘s ochtends op 1 juli ging het instagramaccount @Taboob_official online. Twee dagen daarna, om 9 uur ’s avonds en ondertussen 22k volgers later, werd het netjes verwijderd door Instagram. Dat is het risico als je het instagramalgoritme uitdaagt met foto’s van vrouwenborsten, of preciezer: vrouwentepels. Dat klinkt misschien perfect logisch voor een bedrijf dat z’n app in de leeftijdscategorie 12+ wil houden in de AppStore, maar een heleboel mensen ziet dat heel anders.

Ook mannentepels werden ooit gezien als controversieel en onfatsoenlijk. Toen in 1935 een flash mob van mannen in bloot bovenlijf op een strand verscheen in New Jersey, werden 42 van hen gearresteerd. De mannen bleven actie voeren, en een jaar later werd het verbod op blote (en vaak harige) mannenbovenlijven opgeheven.

Met vrouwentepels lijkt het niet zo snel te gaan. Instagram, vandaag toch zowat dé plek waar ons online leven plaatsvindt, is helaas ook (samen met Facebook) het conservatiefste sociale netwerk als het gaat over blote vrouwentepels. Terwijl pornoacteurs en -actrices en andere liefhebbers op Twitter zo expliciete foto’s posten als ze maar willen, hebben al de protesten tegen Instagram’s strenge beleid tot nu toe nog maar geleid tot drie uitzonderingen: blote borsten in de context van borstvoeding, na een borstamputatie en in kunstuitdrukkingen zoals schilderijen of sculpturen.

Wij spraken de mensen achter Taboob, Jasper Decklercq en fotograaf Noortje Palmers over preutsheid, algoritmes en een borst waar een penis uit lijkt te groeien.

VICE: Hoi Noortje en Jasper, waarom doen jullie dit project?

Noortje: Het staat in functie van niets. Het is zeker niet begonnen vanuit een feministisch standpunt. Borsten op Instagram zijn wel heel actueel: het Belgische lingeriemerk La Fille d’O wordt geshadowbanned, de hele #freethenipple beweging,…

Jasper: Als andere mensen dit aangrijpen om een discussie te voeren, is dat natuurlijk heel mooi meegenomen. Wij hebben er zelf wel een mening over, maar die is niet belangrijk. Wij willen niet de spreekbuis zijn.

“Er werden eerst allemaal witte tieten verwijderd. Alle bruine borsten stonden er nog op. Alsof hun standaard een witte borst is… Weird.”

Jullie hadden ook iets rond piemels kunnen doen, of bloederige taferelen of wapens, maar jullie kozen borsten, waarom?

Noortje: We hebben elkaar leren kennen tijdens een project rond borstvoeding en zo zijn wij daarop gekomen. Op de foto’s die we toen maakten, waren de tepels niet zichtbaar. Maar ik vind dat we preuts geworden zijn. Als het al een schandaal wordt als vrouwen in het openbaar borstvoeding geven – djeezes!

Jasper: We zijn aan het verrechtsen, aan het veramerikaniseren. Mensen hebben sneller een mening en delen die veel meer. Niet dat we heel dit project zwaar willen maken. Het is belangrijk voor ons dat dit een positief project is. Het is een kunstproject, een spel tegen de machine. Als zelfverklaarde nerd vroeg ik mij af hoe het instagramalgoritme in elkaar zit.

Hebben jullie op voorhand veel opgezocht over algoritmes?

Jasper: Yes! Instagram heeft een computer die aan de hand van heel veel foto’s leert wat een borst is – dat proces heet machine learning. Het is dus eigenlijk een robot die beslist of een foto eraf gegooid wordt of niet. [Facebook, het moederbedrijf van Instagram, stelt dat momenteel 96% van alle naaktbeelden die uiteindelijk worden verwijderd, werden ontdekt door hun artificiële intelligentie. In sommige gevallen worden posts wel door moderators van vlees en bloed bekeken en beoordeeld, red.]

Noortje: We nummerden elke foto zodat we konden zien hoeveel Instagram er blokkeerde. Ondertussen werd onze account helemaal verwijderd door Instagram.

Jasper: Het is ook opvallend dat er eerst allemaal witte tieten werden verwijderd. Alle bruine borsten stonden er wel nog op. Alsof hun standaard een witte borst is… Weird.

“Op de shoot zag ik dat zowat alle vrouwen een andere manier hebben om hun tepel stijf te krijgen.”

Willen jullie provoceren?

Noortje: Wij willen provoceren, maar niet op een vulgaire manier. Het is meer uitdagen. Da’s ook de reden dat we maar één borst tonen.

Is één borst minder seksueel dan?

Noortje: Ja, dan vervalt die seksuele context, het gaat over de borst, niet over “tetten”.

Jasper: Op Instagram heb je ook vrouwen die zo goed als bloot poseren en enkel de tepel blurren, maar eigenlijk kan je alles zien. Iedereen speelt ermee, iedereen zoekt grenzen op.

Wanneer vinden jullie iets pornografisch?

Jasper: Da’s sowieso heel persoonlijk. Instagram volgt een, volgens ons, preutsere middenweg. Net doordat het allemaal niet mag, krijg je enkel de meest perfecte uitzonderlijke exemplaren te zien in porno en reclame. Terwijl het duidelijk is dat dé perfecte borst niet bestaat. Er is geen standaardtiet. Ik vind dat zonde, want door alles te verbergen creëer je enkel veel schaamte.

Noortje: Wij gingen eerst beginnen met één borst, maar welke kies je dan? Een grote, kleine, zwarte, witte, een jonge, een oude? Nu hebben we een 70-jarige, een 50-jarige én een 20-jarige. En het gaat denk ik van cupmaat B tot E.

“Iedereen zou wat meer tetten moeten tonen.”

Jullie spreken over borsten, maar niet over mensen?

Noortje: Ja, da’s uit bescherming, anders floept die naam er misschien per ongeluk uit. We hebben ook duidelijk afgesproken met de eigenaars van de borsten dat we hen anoniem houden.

Wat is jullie definitie van een taboe?

Noortje: Tja, de ene persoon is preutser dan de andere. Kinderen hebben dat ook meteen door, als je op straat een tiet toont, weten ze dat er iets niet juist is. Dat zit er van vroeg zo ingebakken. En het verschilt ook natuurlijk van plek tot plek. Bij ons mag je borstvoeding geven in het park en in Saoedi-Arabië mag je als vrouw nu pas autorijden, da’s heel cultureel gebonden. Daarom is het ook zo leuk dat je met Instagram wereldwijd mensen kan bereiken.

Jasper: Ja, maar da’s ook net het probleem met Instagram: één bedrijf probeert zijn maatschappelijke visie op te dringen aan de rest van de wereld. Daarom mocht dit project niet te serieus zijn. Wij willen er gewoon mee spelen en de regels uitdagen. Net zoals je vroeger deed in de klas wanneer je stil moest zijn.

Hebben jullie zelf iets met borsten?

Noortje: Bij mij in de familie zit er borstkanker. Ik droomde al van een expo rond dit project, en ondertussen gaat die er ook komen, in het najaar bij Ingrid Deuss Galery. Ook omdat we dachten dat het account na twee uur al plat zou liggen. Alle borstenfoto’s zullen daar te koop zijn, en de winst gaat naar borstkankeronderzoek.

De meest opvallende foto vond ik die borst waar een penis uit lijkt te groeien.

Jasper: Haha, wij zeggen daar ‘Pinokkio-tet’ tegen. Het was een puur vormelijke beslissing: we wilden de tepel langer maken.

Hoe was de shoot?

Noortje: Een borst is het mooist met een stijve tepel, vind ik. Ik dacht dat ik al veel wist over borsten, maar op de shoot zag ik dat zowat alle vrouwen een andere manier hebben om hun tepel stijf te krijgen. Sommige vrouwen knepen in hun borsten, maar ik zag ook iemand die haar tepels induwde, waarna die eruit floepte, of ze wreven er een tijdje over om hem stijf te krijgen. Wat ook opvallend was: achteraf vonden die vrouwen een foto van hun borst fijner dan een foto van hun gezicht, want daar konden ze lelijk op staan, maar een borst is een borst.

Jasper: Een borst lacht altijd!

Noortje: Weet je, iedereen zou wat meer tetten moeten tonen, want als je nooit andere tetten ziet dan die perfecte borsten in reclames en in porno, krijg je natuurlijk een torenhoog schaamtegevoel over je eigen borsten.

Begrijpen jullie dat Instagram wel regels nodig heeft?

Noortje: Tuurlijk, maar toch staan er heel veel vunzige foto’s op. Als je bepaalde foto’s op Instagram verbiedt, duiken ze ergens anders wel weer op. Da’s ook het moeilijke aan regels maken.

Jasper: De regels van Instagram worden gemaakt vanuit een rechts Amerikaans referentiekader.

“Ik hoop gewoon dat de regels van Instagram door acties als Taboob soepeler zullen worden.”

Hebben jullie zelf voorstellen voor Instagram op vlak van regelgeving?

Jasper: Goh, niet echt eigenlijk. Het is hetzelfde met pakweg de Belgische wetgeving, da’s er ook ooit gekomen met een reden. Maar het evolueert ook continu.

Noortje: Ik hoop gewoon dat hun regels door acties als Taboob soepeler zullen worden.

Hebben jullie voor de lancering de instagramrichtlijnen over naaktfoto’s en pornografie gelezen?

Jasper: Ja, diagonaal! [zoekt snel nog eens de regels op op zijn telefoon]

Intussen hebben Jasper en Noortje een nieuw profiel aangemaakt: @Taboobofficial. Omdat ze bang zijn dat ook dit account niet lang zal blijven bestaan, doen ze een oproep naar iedereen die hen support: stuur een mail naar hello@taboob.be en krijgt een foto toegestuurd die je zelf kan posten op je eigen Instagramprofiel. Zo kunnen ze via verschillende profielen blijven testen welke foto’s toegestaan worden en welke niet.





















Credits

Concept & creatie: Jasper Declercq

Fotografie: Noortje Palmers

Styling: Harriet Wouters & Farah el Bastani

