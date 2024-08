Foto’s van Talibanstrijders die genieten van een dagje in het pretpark

Toen de Taliban in augustus Kabul innamen en opnieuw aan de macht kwamen, beloofden ze dat hun bewind gematigder zou zijn dan de extreem strenge interpretatie van de sharia die ze in de jaren negentig aan het grootste deel van land oplegden.

Maar sinds de recente machtsovername door de Taliban worden er als vanouds in het openbaar mensen geëxecuteerd, mogen vrouwen niet meer sporten en naar school, worden vrouwen belet te werken en zijn de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting drastisch ingeperkt.

In het Westen dachten sommige mensen aanvankelijk dat de islamitische militanten deze keer niet zo hard zouden regeren, wat onder andere kwam door de zorgvuldig georkestreerde beeldvorming: de strijders die de controleposten in Kabul bemanden, liepen rond met designerzonnebrillen en sportschoenen, en namen selfies met de Talibanleiders die ze herkenden.

Veel van deze jongere Talibanstrijders hadden nog nooit een grote stad bezocht. Als ze geen dienst hadden, maakten ze daarom tochtjes langs de bezienswaardigheden van Kabul. Ook daaraan heeft de Taliban-leiding nu een einde gemaakt. “Houd je aan de taken die je zijn toegewezen,” zei Mohommad Yaqoob onlangs volgens The Wall Street Journal in een toespraak. “Jullie schaden onze status, die is verkregen met het bloed van onze martelaren.”

Een van de populairste uitjes voor Talibanstrijders was het Qargha-meer aan de westkant van Kabul, waar een pretpark aan de oevers ligt en felgekleurde waterfietsen in het water drijven.

Tijdens een van hun laatste uitjes riep een Talibanstrijder “Dit is Afghanistan!” terwijl hij op een gammel piratenschip zwierde. Later, toen de zon onderging, gingen de strijders met hun geweren en raketwerpers het meer op, in zwaanvormige waterfietsen.

