Tamara Woestenburg brengt een donkere ode aan Leonard Cohen met in de hoofdrol Harry Merry

Je kan keihard werken om de beste muzikant ter wereld te worden. Door elke dag te kutten op je gitaar, zangles te nemen, of te veel geld uitgeven aan een cursus van Cor Bakker. Maar je zou ook eens volgens oud gebruik een dealtje met de duivel kunnen sluiten. Volgens overlevering heeft het zin om je ziel aan hem te verkopen in ruil voor talent. Doe dat wel op een kruispunt, de plek waar de boven- en onderwereld bij elkaar komen. Genoeg muzikanten gingen je voor, zoals blueslegende Robert Johnson die van een klungelige gitarist veranderde in een blueslegende.

In haar nieuwe liedje The Devil and the Roundabout zingt Tamara Woestenburg over een ontmoeting met de duivel bij een rotonde – toch een soort kruising. Het liedje luistert als een kort verhaal dat je beter niet voor het slapen gaan kan lezen.

Videos by VICE

Het is niet duidelijk of het Tamara zelf is die hem heeft ontmoet, maar het liedje is in elk geval ijzersterk en mooi in al zijn tragiek, en ze ontpopt zich ermee als de Rotterdamse equivalent van Nick Cave.

Al het mythische gedoe terzijde: The Devil and the Roundabout is een ode aan Leonard Cohen en staat op haar te verschijnen album The Colony, dat op 25 november uitkomt en is opgenomen samen met de Amerikaanse muzikant/producer Kramer (Pulp Fiction soundtrack, Daniel Johnston, Low en Sufjan Stevens).

Bekijk de video hieronder met een gastrol van Harry Merry (waar we al lang niks meer van hebben gehoord, maar ook hij schijnt met nieuwe muziek te komen).