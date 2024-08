Tamino wil niet middelmatig zijn

Met een stem die zelfs Kim Jong-un kan ontwapenen, heeft Tamino eigenhandig het cliché van de gereserveerde Belg gesloopt. Zijn single Habibi deed chauffeurs hun auto aan de kant zetten, de eerste keer dat het op de radio gespeeld werd – verder rijden was gewoon te onveilig. Tamino sleurt je mee de diepte in om je daarna naar ongekende hoogtes te brengen en je vervolgens zachtjes terug neer te zetten. Geen wonder dat hij dan ook De Nieuwe Lichting won, Studio Brussels talentenjacht, en zijn veroveringstocht nu verder zet op de Belgische festivals.

