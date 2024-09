Tarzan zag je niet eerder zo sterk en lekker als in de nieuwe clip van De Giletjes

De Giletjes hebben een nieuwe clip en die gaat over Tarzan, maar dan wel over een Tarzan die veel sterker, bovenmenselijker en lekkerder is dan de Tarzan zoals je hem kent. Hij is roze en met de jaren wordt hij alsmaar aantrekkelijker en gespierder. Echt, ondanks de misschien wat vreemde kleur ziet hij er ontzettend goed uit – elke vrouw zou voor hem vallen.

De Giletjes is een verrekt bijzondere punkband uit Amsterdam en dat komt vooral door de thema’s die ze bezingen; van een lofzang aan foie gras tot een ode aan de dildo – hun liedjes zijn messcherpe verhaaltjes met de beste plots.

Videos by VICE

De video is geschoten door de Gifemmer Kunstmannetjes, dat zijn Tom Eysink Smeets & Sem Voortman.