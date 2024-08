Waarom is tatoeëren in Zuid-Korea verboden?

Ondanks de frustraties van veel tatoeëerders en fans van tattoos houdt het constitutioneel hof van Zuid-Korea vast aan de wet die tatoeëren verbiedt.

Tatoeëerders vechten al jaren tegen de wet, waarin staat dat tattoos alleen mogen worden gezet door iemand die als arts is opgeleid, wat er in feite voor zorgt dat de meeste tattoo-artiesten crimineel bezig zijn.

Het hof besliste dat de wet grondwettelijk is, wat Zuid-Korea het enige ontwikkelde land ter wereld maakt waar het werk van professionele tatoeëerders illegaal is. Vijf rechters stemden ervoor om vast te blijven houden aan de wet, vier ertegen. In het vonnis staat dat tatoeëerders niet over de medische kennis en vaardigheden beschikken om hun klanten naar behoren te behandelen, zowel voor als na de ingreep.

Een vakbond waarin zo’n 650 tatoeëerders verenigd zijn, veroordeelt het vonnis.

“Dit is een grap, zo bespottelijk dat mensen in lachen uitbarsten,” zegt vakbondsvoorzitter Kim Do-yoon, in Zuid-Korea beter bekend als tattoo-artist Doy, die heeft gewerkt op de lichamen van K-popsterren en beroemdheden als Brad Pitt en Lily Collins.

“Het is een veel treuriger vonnis dan we hadden verwacht. Niemand denkt dat tatoeëren een medische handeling is. Niemand is daarvan overtuigd.”

Het werk van Doy, een bekende Zuid-Koreaanse tattoo-artist. Foto met dank aan Doy.

Vorig jaar werden in ieder geval zes tatoeëerders veroordeeld tot een gevangenisstraf, meestal een van twee jaar. Dat blijkt uit onderzoek dat de vakbond liet uitvoeren. Kim zelf kreeg afgelopen december nog een boete van zo’n 3700 euro, nadat een filmpje van hem waarin hij een Koreaanse acteur tatoeëerde, viral was gegaan. Hij is vastberaden die boete aan te vechten.

Zuid-Koreaanse tattoofans zeggen dat de wet niet meer van deze tijd is. Tattoos worden steeds populairder in het land, vooral onder jongeren. Uit een opiniepeiling van Gallup Korea vorig jaar bleek dat vier op de vijf Zuid-Koreanen van rond de twintig jaar oud voorstander zijn van het opheffen van het verbod op tatoeëren. In totaal was 51 procent van de ondervraagden voorstander van tatoeëren an sich, en 40 procent ertegen.

“Deze wet strookt niet met de realiteit,” zegt Lim Bo-lan, voorzitter van de Koreaanse Tattoo Federation. “Het aantal mensen dat zich wil laten tatoeëren groeit enorm snel. En mensen willen zich laten tatoeëren door tatoeëerders, niet door dokters.” Ze voegt eraan toe dat ze komende maand een demonstratie gaat organiseren om opnieuw te pleiten voor de volledige legalisatie van tatoeëren.

Het werd in 1992 illegaal om te tatoeëren voor mensen die geen medische opleiding hebben gehad. Toen besloot het Koreaanse hooggerechtshof dat tatoeëren een medische handeling is. Ook in 2016 handhaafde het 9-koppige constitutioneel hof dat vonnis: zeven rechters bleven toen voor het verbod, twee rechters stemden tegen.

De medische verenigingen van het land betogen al lang dat alleen gekwalificeerde artsen de procedure zouden mogen uitvoeren, omdat die gevaarlijk kan zijn.

Het constitutioneel hof meldde in het vonnis van afgelopen week dat tatoeëren kan leiden tot infecties en andere complicaties. Lim is juist van mening dat de veiligheid kan worden verbeterd door mensen goed op te leiden.

Er rust in het land ook een taboe op tatoeages. Inkt werd van oudsher gebruikt om criminelen en tot slaaf gemaakte mensen permanent te brandmerken. Later werd de criminele connotatie nog duidelijker, omdat criminelen openlijk met hun tatoeages over straat gingen om te laten zien bij welke bende ze hoorden.

Tot op de dag van vandaag zijn mensen verplicht hun tatoeages te bedekken als ze op de Koreaanse televisie komen. BTS-lid Jungkook draagt op tv bijvoorbeeld lange mouwen en een verband om zijn tattoos te bedekken.

Door het verbod is er een levendige undergroundscene ontstaan. Volgens de Koreaanse Tattoo Association hebben minstens een miljoen Zuid-Koreanen een tattoo. Lim zegt dat sommige medische centra zelfs stiekem tatoeëerders inhuren om het werk voor hen te doen. “Dokters zijn geen kunstenaars en willen het ook niet doen,” zegt ze.

Hoewel mensen met tatoeages in de rest van Oost-Azië te maken hebben met dezelfde stigma’s, besloot het Japanse hooggerechtshof in 2020 dat professionele tatoeëerders in het land niet langer een medische opleiding nodig hadden om hun werk te doen. Toch blijft het ook in Japan controversieel om je tattoos openlijk te laten zien, omdat ze geassocieerd worden met de yakuza, de Japanse onderwereld.

