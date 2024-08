Kom ‘Tattoo Age’ kijken op tattoohoogmis NOIR Brussels

Het is anno 2019 hoog tijd dat getalenteerde tatoeëerders een plek krijgen in musea. Helaas willen hun canvassen nogal eens een eigen wil hebben en hang je ze maar moeilijk aan een haakje. Gelukkig heeft NOIR Brussels daar een oplossing voor gevonden: van 26 t.e.m. 28 april organiseren ze een Art & Tattoo Convention, het eerste event dat de link legt tussen hedendaagse kunst en tattoo art.

NOIR koos niet toevallig het Art & History Museum in het Brusselse Jubelpark als locatie, een van de grootste musea van Europa. Maar deze keer geen oersaaie rondleidingen die je met gruwel doen terugdenken aan schooluistapjes. Wel live tattoowerk waarin tatoeëerders hun interpretatie van bekende kunstwerken in inkt zetten.

Je kan op NOIR ook genieten van muziekoptredens en het werk van een aantal designers bewonderen, en natuurlijk… kan je ook tattoos laten zetten door een van de vele gerenommeerde tattoo-artiesten.

Wie een pauze wil inlassen kan terecht in de VICELAND Media Room, waar het volledige tweede seizoen van Tattoo Age gescreend zal worden. Daarin volgen we tattoogenieën zoals Dr. Woo, Ed Hardy, Chris Garver, Chris Trevino en Annette LaRue. Hier is alvast een sneak peek:



