Was het dankwoord van Taylor Swift tijdens de Grammy’s een subtiele diss naar Kanye?

Vorige week bracht Kanye West zijn nieuwe album The Life of Pablo uit. Op dat album gaat het ook over Taylor Swift, op het nummer Famous zegt West: “I feel like me and Taylor might still have sex / I made that bitch famous.” Kanye was er snel bij om te zeggen dat hij toestemming had gekregen van Taylor voor die zin, waarop Taylors management er snel bij was om dat te ontkrachten.

Vannacht won Taylor met 1989 een grammy voor Album van het Jaar, en ze greep direct de kans om in haar speech iets wat lijkt op een subtiele diss te verwerken. Haar award droeg ze op aan alle jonge vrouwen in de muziekindustrie: “Er zullen altijd mensen zijn die je onderuit willen halen, of jouw eigen verdiende succes willen opeisen. Maar als je je blijft focussen op je werk en je je niet laat afleiden door die mensen, kom je op een dag waar je wilt komen. Dan kijk je om je heen, en zie je dat je dankzij jouzelf en de mensen die je lief hebt dit punt hebt bereikt. En dat voelt superfijn.”



Taylor is overduidelijk te beleefd om Kanye direct de grond in te boren. De speech kun je hieronder bekijken.

