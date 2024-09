Hoe Taylor Swift voorkwam dat een stonede Dave Grohl zichzelf voor lul zette tegenover Paul McCartney

Dave Grohl – frontman van Foo Fighters, woordvoerder van beginnende rockbands en muppet in zijn vrije tijd – speelde op Cannes Lions een privéshow. Tijdens dat optreden vertelde hij een paar verhalen aan het publiek en één daarvan bevatte de drie hoofdingrediënten van een tijdloze anekdote: Sir Paul McCartney, Taylor Swift en heel veel wiet.

Het verhaal gaat zo: Dave Grohl en Paul McCartney waren op een feestje. Paul speelde een paar liedjes op de piano en hij vroeg of Dave mee wilde spelen. Het probleem was alleen dat Dave Grohl helemaal geen piano kan spelen en dat alle gitaren van Paul voor linkshandigen zijn, dus daar had hij ook niks aan. En een ander belangrijk detail om te vermelden: Dave had een beetje veel wiet gerookt waardoor hij sowieso moeite had met de hele situatie.

Plot twist: Uit het niets sprong Taylor Swift op en nam plaats achter de piano. Dave probeerde nog een paar noten uit een linkshandige basgitaar te krijgen, maar was nog altijd zo high dat hij niet eens doorhad dat Paul en Taylor Best Of You van Foo Fighters hadden ingezet.

Je snapt het verhaal nu wel in grote lijnen, maar het is veel leuker wanneer Dave Grohl het zelf vertelt. Dat doe hij in de video hieronder: