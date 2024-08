Te koop in Amsterdam: appartement (muren en plafond niet inbegrepen)

Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de onregelmatige VICE-rubriek Woningmarkt = ¯\_(ツ)_/¯. Vandaag gaan we op bezoek in de Kanaalstraat in Amsterdam Oud-West, een buurt met een monocultuur aan winkels die gespecialiseerd zijn in babykleding. In deze Kanaalstraat staat een appartement te koop. Het appartement is 49 m2 groot, en moet 340.000 euro kosten. Dat is nogal aan de prijs voor een huis dat vooral geschikt lijkt voor mensen met agorofobie – de angst voor grote open ruimtes. Als je niet van groot wonen houdt en opgescheept zit met 340.000 euro’s die je verschrikkelijk in de weg liggen, is dit het huis voor jou!



Hoewel – voor mensen die het niet zo op open ruimtes hebben is deze woning misschien ook niet zo geschikt. Er is namelijk iets aan de hand met dit huis. Er ontbreekt iets. Misschien valt het niet direct op, maar dit huis heeft geen muren. Het is één open ruimte. Er is trouwens ook geen plafond, en geen vloer. Het is in feite niets anders dan een leegte die wordt ingekaderd door de appartementen die er boven en naast liggen.

Een unieke kans om de woning naar eigen wensen in te delen! Foto via Funda

Het lijkt misschien nogal brutaal om een huis dat eigenlijk helemaal geen huis is aan te bieden voor een bedrag waarvoor je in de provincie met gemak een vrijstaande woning koopt, maar als dit zo op je overkomt ben jij een ontzettende doemdenker. Het ontbreken van dingen als muren is namelijk juist een absolute Unique Selling Point! De eerste zinnen van de advertentie op Funda waarin het appartement worden aangeboden luiden als volgt:

CASCO WONING!!!!

Een unieke kans om de woning naar eigen wensen in te delen.

Dit is het grofste eufemisme dat een mens kan bedenken voor wat de makelaar hier eigenlijk wil zeggen. Wat hier eigenlijk staat is het volgende:

Ha koper, hier is een appartement voor 340.000 euro. Dat lijkt misschien veel, maar dat is het absoluut niet, want je moet er zelf nog muren, een vloer, een plafond, verwarming, een badkamer en een keuken in aanleggen! Wat een geluk! Groetjes!

We wensen de toekomstige koper van dit appartement, die zich ongetwijfeld snel zal aandienen, in ieder geval erg veel plezier bij het naar eigen wens indelen van zijn nieuwe huis – een unieke kans. De vastgoedwereld kent geen schaamte.