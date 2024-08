Te koop voor 1,5 ton: een slaapkamer ter grootte van een gevangeniscel

De gemiddelde student houdt aan zijn studie een schuld van zo’n 25.000 euro over. Daar kan best nog wel een hypotheekschuld van anderhalve ton bij, moet althans de gedachte zijn van de makelaar die een hok in Amsterdam-West verkoopt van 11 vierkante meter. Dat is maar nét groter dan het minimale oppervlak van een gevangeniscel in Nederland. Voor anderhalve ton.

De ‘woning’ in Amsterdam bevindt zich in een complex dat is “gelegen in een mooie, rustige straat met veel groen. Dit zorgt voor een aangename woonomgeving. In de buurt is een ruim aanbod aan winkels en supermarkten, veel gezellige café’s, goede restaurants en culturele uitgaansmogelijkheden,” zo schrijft de makelaar in de advertentie van het artikel. Dat er in de buurt een beetje iets te doen is komt goed uit, want als je de hele dag op 11 vierkante meters moet vertoeven komen de muren al vrij snel behoorlijk op je af.



Videos by VICE

Wat wel helpt, is dat je ook binnenshuis af en toe een uitje kunt maken. Als je naar de plee moet bijvoorbeeld, of als je even een eitje wilt bakken. Voor anderhalve ton krijg je weliswaar elf hele vierkante meters woonruimte, maar je douche, wc en keuken moet je delen met huisgenoten. Inderdaad, we hebben het hier over een woonruimte die jij koopt, waarvan jij dus de eigenaar bent, maar waar je alsnog van alles met huisgenoten moet delen. Dit is – althans voor mij – een geheel nieuw concept en een nieuwe stap naar beneden in het eindeloze ravijn dat de woningmarkt is. Hoe werkt dit? Wie is er verantwoordelijk als er iets kapot gaat, en bij welke huurbaas ga je je huisgenoot verlinken als hij de gewoonte blijkt te hebben om na het uitgaan in de gootsteen van de keuken te poepen?

Het is natuurlijk niet helemaal eerlijk om te vergelijken, maar laten we het toch maar doen: in het Friese Workum staat een heel leuk twee-onder-een-kap-woninkje te koop, met drie slaapkamers, een ligbad en een tuin. Bovendien heb je er bij gunstige weersomstandigheden vanuit je woonkamer uitzicht op de Elfstedentocht. En het is goedkoper dan de op een soort communistische leest geschoeide bezemkast in Amsterdam.

Mocht je toch willen overgaan tot de aanschaf van de 11 vierkante meters vastgoed in Amsterdam, houd er dan wel rekening mee dat je naast het aflossen van je hypotheek ook nog 140 euro per maand aan servicekosten kwijt bent.