Tears in the Rain is een korte prequel op de legendarische Blade Runner

Ter ere van Blade Runner 2049, het vervolg op het meesterwerk van Ridley Scott uit 1982, brengt de jonge Zuid-Afrikaanse filmmaker Christopher Grant Harvey een korte film uit van elf minuten. Tears in the Rain is een prequel van Blade Runner en speelt zich af in hetzelfde universum. De film draait om de vraag: wat zouden de gevolgen zijn als een Blade Runner per ongeluk een mens doodt in zijn achtervolging van menselijke replicanten

De film vindt plaats in Los Angeles, in een dystopische toekomst, en vertelt het verhaal van John Kampff (Sean Cameron Michael), een oudere ingenieur die aan het hoofd staat van Tyrell’s Retirement Division. Kampff achtervolgt een verdachte android, Andy Smith (Russel Savdier), maar komt erachter dat het opsporen van een replicant onmogelijk is zonder gespecialiseerde uitrusting. Apparaten zoals de leugendetector die gebruikt wordt in de openingsscène van Blade Runner zijn op dat moment namelijk nog niet uitgevonden.

Harvey en scenarist Evan James Dembskey maakten bewuste keuzes in het schrijfproces van Tears in the Rain. In plaats van een flitsende variant op Blade Runner vol actie te maken, bouwden ze hun verhaal rond een eenvoudig, inhoudelijk concept.

Op de blog van zijn website schrijft Harvey, “We kozen voor een volwassen verhaal, dus hebben ons vooral gericht op de inhoud. Het zou te banaal zijn om een verhaal te maken over een oppervlakkige held die replicanten achtervolgt in een rokerige, druilerige stad en de film meteen vol te stouwen met flitsende actiescènes. Dat zou natuurlijk ook wel indrukwekkend zijn geweest, maar we vonden inhoud en het verhaal belangrijker.”

De twee filmmakers waren altijd al gefascineerd door het idee dat replicanten niet te onderscheiden zijn van mensen. Ze besloten met dit idee te spelen en vroegen zich af wat het precies betekent om mens te zijn. Hiervoor maakten ze gebruik van Do Androids Dream of Electric Sheep?, een boek van Philip K. Dick.

Het kostte het duo vijf jaar om de korte film te maken. Sinds het begin van de productie, in 2012, zei Harvey dat hij er vaak aan dacht om het project gewoon op te geven. “Jarenlang bezig zijn met postproductie, het maken van de perfecte visual effects en een goede soundtrack vinden om het verhaal tot leven te brengen, is erg vermoeiend.” Harvey vroeg zich telkens af waarom de film zo belangrijk was voor hem. “De intense drang om diep in mezelf te graven en iets te maken waar ik uiteindelijk erg trots op kan zijn (en waar mensen van over de hele wereld van kunnen genieten) bleef me stimuleren om er voor te gaan.”

