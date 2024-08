Technisch gezien kunnen Chinese wetenschappers nu mensen klonen

Eind november of begin december maken onderzoekers aan het Instituut voor Neurowetenschappen van de Chinese Academie der Wetenschappen iets ongelooflijks mee: de geboorte van twee genetisch identieke java-aapjes. Ze heten Zhong Zhong en Hua Hua, een verwijzing naar het Chinese woord ‘Zonghua,’ wat het Chinese volk betekent. Deze aapjes zijn de allereerste primaten die ooit echt gekloond zijn. Dat werd gedaan met een techniek die therapeutisch klonen heet. Dat is dezelfde methode die gebruikt werd om Dolly, het allereerste gekloonde dier ooit, twintig jaar geleden op aarde te zetten.

De onderzoekers van de Chinese Academie der Wetenschappen hopen dat deze genetisch identieke apen ons gaan helpen meer te leren over menselijke ziektes, maar de geboorte van Zhong en Hua betekent ook al heel veel voor klonen in het algemeen. Primaten staan erom bekend dat ze heel lastig te klonen zijn vanwege de unieke complexiteit van hun cellen. De geboorte van deze twee kloonaapjes is een proof of concept dat best wel eens zou kunnen leiden tot het klonen van andere primaten, waaronder misschien ooit mensen.

