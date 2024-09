Technohelden Orlando Voorn en Juan Atkins maken eindelijk een gezamenlijk album

Heel goed nieuws: eindelijk brengen Nederlander-in-Washington Orlando Voorn en technoveteraan Juan Atkins samen een album uit. Mind Merge verschijnt 6 maart via Out Electronic Recordings, zo maakten de twee vandaag bekend.

Het is sowieso hoog tijd voor een herwaardering van Orlando Voorn, een van de grootste technopioniers van Nederlandse bodem, die verantwoordelijk is voor bergen klassiekers als Solid Session, Phuture, Kiss The Sky en Flash. Ondanks het fenomenale album In My World dat eerder dit jaar op Rush Hour is verschenen, was Voorn eigenlijk een beetje vergeten in het wereldje. Laat me je geheugen dus even opfrissen: eind jaren 80 raakte Voorn al in contact met Juan Atkins. Ja, dé Juan Atkins, die met Derrick May en Kevin Saunderson het driekoppige monster uit Detroit vormt, de Belleville Three, en wordt gezien als de schepper van techno.

Jeroen Flamman is degene geweest die Orlando Voorn ooit aan Juan Atkins koppelde. Eind jaren 80 zat de pionier uit Detroit opeens in het slaapkamertje van Voorn. Als Frequency vs. Atkins maakten ze al in 1992 Industrial Metal en twee jaar later Game One als Infiniti. Ook daarna werkten ze geregeld samen, maar tot een volledig album kwam het nooit.

Tot nu. Luister hieronder alvast het titelnummer van het album Mind Merge. Dit eerste liedje klinkt alvast druggy, broeierig en paranoïde. Nergens gaat het gas er vol op of wordt de kick dik aangezet, maar er zit wel degelijk een onderhuidse spanning in de track. Zo klinkt het als twee techno-masterminds met decennia aan ervaring samenkomen.