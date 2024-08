Technologische innovaties die een festival écht beter maken

De laatste jaren is het comfort van de festivalganger er flink op vooruitgegaan. Zo kun je nu vaak alvast van tevoren je munten aanschaffen om te zorgen dat je niet in de rij hoeft te staan. Ook zijn er muntenautomaten waar je gewoon kunt pinnen, zodat je niet aangewezen bent op het tempo van een vrijwilliger met een kater, die in mini-hokje bij 32 graden achter glas zit te tellen hoeveel 10 x €2,50 is.

En dan is er nog Woov, de festival-app die je één keer downloadt, en vervolgens elk weekend kan gebruiken, of je nou naar Defqon.1, Welcome to the Future of Mysteryland gaat. Woov waarschuwt je zodra je favoriete act begint, en laat op een interactieve kaart zien waar je vrienden zijn, zodat je niet aangewezen bent op een eeuwig durend potje aangeschoten Waar is Waldo. Bovendien pin je in een handomdraai de locatie van je tent, auto of fiets zodat je na een lange festivaldag nooit meer eindeloos hoeft te zoeken.

Maar welke technologische ontwikkelingen staan er nog meer ongeduldig aan de festivalpoorten te rammelen?

De perfecte RFID-armband



Het is al ongeveer de vaakst voorkomende manier om snel te kunnen controleren of iemand wel of niet het terrein op mag: het polsbandje. Waarschijnlijk zo oud als mr. Pinkpop Jan Smeets himself, maar nog steeds hartstikke doeltreffend. Maar zo veel voordelen als-ie kent, zo veel addertjes zitten er ook onder het gras bij de ouderwetse non-digitale armband. Bijna iedereen kent de doorgeeftruc met het lege chipszakje of een flinke kwak zeep. Nee, als je toch aan polsbandjes doet, maak ze dan nog digitaler dan ze nu in veel gevallen al zijn. Dit is handig om fraude te voorkomen, je kunt meteen saldo op je bandjes zetten en de organisatie kan de publieksstromen beter in de gaten houden en hierop inspelen. Dit alles zodat jij uiteindelijk weer minder in de rij hoeft te staan. Misschien krijg je wel meldingen op je telefoon als die weet dat jij niet op dezelfde plek bent als waar je vrienden net vijf bier hebben besteld. Het is waarschijnlijk een dure grap, maar zeker geen toekomstmuziek meer.

Een Carpool-app speciaal voor festivals



Er is nog niet écht een overtuigende speler in dit veld – in elk geval niet exclusief voor festivals – dus ruimte genoeg om deze binnenkort te ontwikkelen tot volledige perfectie. Je hoeft nooit meer in een bomvolle trein naar de ellenlange slaapverhalen van vreemde festivalgangers te luisteren, terwijl je niet in een allesvernietigende slaap wil vallen omdat je anders pas wakker wordt op station Terneuzen. Nee, gewoon meeliften wanneer het jou uitkomt.

Goede VR-technologie waar je wat aan hebt



Steeds meer en steeds vaker wordt elke seconde van een festival live gestreamd. Maar wat nu als je op het laatste moment echt niet kan gaan. Coachella doet het al met de goed ontvangen VR-app, en ook de 360-graden-software wordt elke dag beter. Tegen die tijd ben je misschien veel te oud om nog echt zelf door de modder te ploeteren, maar is Lowlands 2058 ideaal te volgen via je VR-kit in Bejaardencentrum ’t Swaghofje.

De pilsdrone



Op sommige festivals lopen medewerkers met een biertap op hun rug door de mensenmassa’s. Maar echt handig is dit niet. Het duurt nog steeds lang, en er zijn niet veel baantjes te bedenken die ondankbaarder zijn dan met het gewicht van een middelgrote puber op je rug door een slecht gedouchte menigte heen wringen tegen uitzendbureauloon. Een Zuid-Afrikaans festival experimenteerde er in 2013 al mee, toen nog met veel haken en ogen. Maar de oplossing heeft vleugels, is slimmer te programmeren zodat hij niet tegen mensen of collega-drones aan vliegt en kan ook prima binnen in mega-tenten vliegen. Nu alleen nog zorgen dat die dingen ook over een afweermechanisme beschikken tegen die vervelende pilsgooiers. We komen er wel.

Back to reality

Dit klinkt allemaal nog vrij onrealistisch, maar gelukkig brengt Woov al meerdere features die het festivalleven net even wat makkelijker maken. Je vrienden makkelijk op de interactieve festivalplattegrond terugvinden, persoonlijke blokkenschema’s met notificaties, en een explore mode waarmee je a la Tinder je perfecte match kan vinden op het festival waar jij aanwezig bent.

Buiten deze functies gaat Woov dit weekend op Mysteryland een wereldprimeur lanceren. Kan je niet wachten om te zien wat het is? De Woov-app is hier te downloaden, dus waar wacht je nog op?