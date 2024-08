Teddy’s Hit maakte een ode aan hun favoriete pornoster Tori Black

De emotionele nasleep van een huisfeestje is heftig, de fysieke kater vaak nog allesvernietigender. De beelden van de afgelopen nacht flitsen nog door je hoofd en je realiseert je dat je het nummer van die ene persoon nooit in je telefoon hebt gezet. Verdomme, wat heb je je weer vreselijk misdragen. Sommige mensen richten zich na zo’n avond op een poging om de kraan leeg te drinken en anderen halen het huis overhoop in een driftige poging om aspirine te vinden.

Maar in de nieuwe video van Teddy’s Hit (geregisseerd door Danny Griffioen) is er maar één remedie voor de kater van leadzanger Kick. Hij heeft Tori Black nodig. Juist, de pornoster Tori Black, ik weet dat je haar kent. Zonder haar lijkt het leven zelf geen zin meer te hebben, laat staan deze brakke dag.

Videos by VICE

De plaat en video zijn dan ook een ode aan de pornoster en het ondraaglijke verlangen om haar eens ergens anders tegen te komen dan op het internet. Dat verlangen komt sterk terug in de clip, die met een antieke camera werd geschoten op VHS. Dat is namelijk het format waarop de leadzanger haar voor het eerst ontmoette. De teaser werd zelfs op PornHub geplaatst, in een poging haar te bereiken. Een hele goede poging, als je het mij vraagt. Ik hoop dat ze samen oud worden.

Bekijk de clip hierboven.