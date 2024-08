Teemong en Braz hebben een krankzinnige nieuwe liefdesbaby en het heet Outerspass

Ik kan jullie hier uitleggen welke gevaren hangen aan een bordeelbezoek in een middelgrote Duitse stad. Dat je, wanneer je semi-ontbindend wakker wordt aan de voet van de Eiffeltoren, absoluut niet in paniek moet raken. Dat je met een gebroken been de huisarts prima over kan slaan. Dat het door de idyllische, ongerepte natuur ontzettend jammer is dat we niet in Ierland zijn geboren met z’n allen. En natuurlijk dat je, wanneer je door een gigantische naakte man op je bek wordt geslagen in dat hierboven benoemde bordeel, dat het beste maar gewoon kunt accepteren.

Maar waarom zou ik dat doen als Teemong en Braz precies dat doen in de gloednieuwe video voor hun al even nieuwe liefdesbaby genaamd Outerspass? Zou een beetje dubbelop zijn, niet? Bekijk Hatzelflatzel hierboven.