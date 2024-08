Teemong en Braz sind frosty in de nieuwe clip van Outerspass

Nu het alweer weken geleden is dat het KNMI voor het laatst een hittealarm afgaf en je Speedo ligt te schimmelen achterin je kledingkast, is het tijd om de eiskalte waarheid onder ogen te zien: de winter komt eraan. Dan denk je misschien aan kunstschaatsen op de bevroren polder, warme chocolademelk met zo’n rimpelvelletje erop, de geur van dennenboom luchtverfrisser en ruzie maken met je achterneef over Zwarte Piet. Maar in hun nieuwe clip als het Duitse superduo Outerspass laten Teemong en Braz zien dat het ook anders kan. In hun winterwonderland vol bloeddorstige wolven zitten maniakken op trekkers achter tieners aan, en is niemand veilig voor hun frosty trap.



Laat die winter maar komen.