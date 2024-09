Michelito Lagravere is met zijn zestien jaar de jongste stierenvechter ter wereld en komt uit een familie van beroemde stierenvechters. Op zijn zesde vermoordde hij zijn eerste kalf en op zijn elfde pakte hij zo’n zes stieren per dag aan. Toen hij veertien jaar was werd hij officieel benoemd tot jongste stierenvechter ter wereld.