De Telegraaf gebruikte vandaag een foto van Ismo in een video over een IS-strijder

Vanmiddag verscheen er een vreemd bericht op de facebookpagina van Ismo: Telegraaf heeft in een nieuwsvideo een foto (zie hieronder) van hem gebruikt in een bericht over Marouane B., een 22-jarige Syriëganger uit Arnhem. Inmiddels is de video van het youtubekanaal verwijderd, maar het blijft een grote fout die zijn carrière kan beschadigen. Marouane B. Is namelijk iemand die wordt verdacht van het onthoofden van meerdere mensen in naam van IS, en vandaag is hij niet komen opdagen voor zijn rechtszaak in Rotterdam. We hebben tevergeefs geprobeerd Telegraaf te bereiken voor een reactie, maar Ismo kon wel even kort zijn kant van het verhaal vertellen, tot hij moest ophangen omdat zijn advocaat in de wissel zat.



Noisey: Hey Ismo, wat een enorm gekke zaak. Hoe hoorde je het?

Ismo: Ik heb Ramadan en vannacht heb ik nog gegeten, dus ik was pas rond half twaalf wakker. Toen zag ik al snel een appje waarin werd uitgelegd wat er was gebeurd. Ik schrok er wel van. Iedereen maakt weleens fouten, we zijn allemaal mensen, maar De Telegraaf is de grootste krant van Nederland. Die hebben wel een grote verantwoordelijkheid.



Hoe zijn ze bij die foto gekomen?

Ik heb geen idee, man. Ik heb die foto niet eens op Instagram staan, en ook niet op mijn Facebook zo ver ik weet. Echt geen idee hoe ze eraan zijn gekomen, ik herkende mezelf niet eens in eerste instantie, zo zonder baardje. Ik denk dat het zes jaar geleden is dat deze foto is gemaakt. Wat ook gek is: ik heb nog nooit van die hele jongen waar het om gaat gehoord. Ik hoop in ieder geval dat ze gewoon hun excuses kunnen aanbieden en we dit kunnen afsluiten. Maar ik eis op z’n minst rectificatie.



Ben je bang dat dit jou imagoschade kan opleveren?

Jazeker, en dan gaat het vooral om de mensen die mij niet zo goed kennen. Wat als ze me hierna pas leren kennen? Dan zeggen ze: “Hey, jij bent toch die terrorist? Dat heb ik gezien op De Telegraaf.” Terwijl ik juist een van de enige rappers ben in Nederland die zich negatief uitlaat over IS. Daarom is het extra beledigend dat juist ik in verband word gebracht met een IS-strijder. Ik zou haast denken dat het expres is.



Ben je nog boos?

Ik ben nu afgekoeld, dus vind het vooral heel jammer. Ik wil gewoon mijn excuses, snap je? Dat is de eerste stap, en daarna zien we wel of ik nog andere maatregelen ga nemen. Geld is niet eens belangrijk, trouwens. En ze hebben wel een balkje voor mijn ogen gedaan dus dat maakt het voor mij wel moeilijker om er een zaak van te maken. Eerst maar kijken wat zij gaan doen. De video is in ieder geval verwijderd.











We updaten dit bericht als we in contact komen met Telegraaf.