Tellem verandert in de clip voor ‘Mooier’ in Knight Rider en Michael Jackson

Weinig dingen kunnen een mens zo gek maken als een stuk gelopen relatie. Je wil je ex nooit meer zien, maar toch stalk je ze op social media. Wie is de persoon met wie hij of zij op de foto staat? Is dat de nieuwe scharrel? Je wil zo snel mogelijk over deze ondragelijke heartbreak heen komen en tegelijkertijd denk je weemoedig terug aan de onvergetelijke momenten samen. Wordt het ooit mooier dan dat? Dat is precies de vraag die Tellem zich hardop afvraagt in de zijn nieuwe single Mooier. De video daarvan gaat vandaag bij ons in première.

In de clip gaat Tellem verder dan alleen zijn twijfels uitspreken over de breuk met zijn ex. Hij wil haar laten zien dat ze samen horen te zijn. Dat hij een fucking G is. En hoe herover je een vrouwenhart? Precies, door te rijden in KITT, de pratende auto uit Knight Rider. Je moet een snoeiharde Karate Kid-training volgen en een Michael Jackson-choreografie aan haar showen, terwijl haar nieuwe vlam hopeloos toekijkt.

Beluister Tellem’s debuutplaat ‘Aura’ hieronder.